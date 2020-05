Feira de empregabilidade online reúne instituições de Rio Branco e Manaus

Os turistas que usam máscaras visitaram a Disneylândia de Xangai quando o parque abriu seus portões pela primeira vez desde janeiro. Algumas atrações permaneceram fechadas e não houve desfiles ou encontros com personagens familiares. Foto: Aly Song / Reuters.

Xangai – A Disneylândia de Xangai recebeu os visitantes pela primeira vez desde janeiro , tornando-se um dos pontos turísticos de mais alto nível a reabrir à medida que a China reinicia partes de sua economia que foram fechadas pelo coronavírus .

Se a reabertura de segunda-feira era algo a acontecer, o reino dos parques temáticos da Walt Disney Co. DIS -1,67% provavelmente recuperará sua magia lentamente. O número de visitantes foi limitado, algumas atrações permaneceram fechadas e o dia não apresentava nenhuma das marcas registradas pelos parques da Disney: desfiles, fogos de artifício e meet-and-greets com personagens familiares.

Embora as autoridades autorizem a Shanghai Disneyland a reabrir com capacidade de 30%, ou cerca de 24.000 pessoas por dia, o parque temático funcionaria inicialmente “muito abaixo desse nível”, disse o presidente-executivo da Disney, Bob Chapek, em uma teleconferência de lucros no início deste mês. Em vez disso, a Disney tem suas “rodas de treinamento” à medida que a empresa implementa novos procedimentos de distanciamento social, disse Chapek.

O manual de Xangai provavelmente será replicado quando a Disney reabrir seus outros resorts nas próximas semanas. Seus parques nos EUA estão fechados desde março .

O lucro operacional da empresa caiu 37% nos três meses findos em 28 de março e a Disney disse que a pandemia custou US $ 1,4 bilhão, com a divisão de parques respondendo por US $ 1 bilhão.

O resort de Xangai foi inaugurado em 2016 a um custo de desenvolvimento de US $ 5,5 bilhões. A Disney detém uma participação de 43% no empreendimento; a participação majoritária é detida pelo governo local.

Enquanto as novas medidas de distanciamento social deram aos visitantes de segunda-feira mais confiança para aproveitar o dia, eles também criaram uma atmosfera estranhamente tranquila, com funcionários superando os visitantes em algumas atrações pela manhã.

Os visitantes da Shanghai Disneyland praticavam o distanciamento social enquanto assistiam a apresentações no Castelo Enchanted Storybook. FOTO: TREFOR MOSS / THE WALL STREET JOURNAL.

Sob o novo sistema, os visitantes devem usar uma máscara facial, verificar suas temperaturas e apresentar um código QR emitido pelo governo mostrando seu histórico recente de viagens. No horário de abertura, as pessoas em filas curtas nos portões de entrada geralmente movimentados eram lembradas pelos atendentes a ficarem a uma distância segura de outros convidados.

Nos restaurantes do resort, as placas em metade das mesas as declaravam proibidas de impedir a multidão. E nas apresentações no Castelo Encantado do Livro de Histórias – com os Sete Anões de Branca de Neve, Elsa de “Frozen” e outros favoritos dos fãs – os espectadores eram instruídos a ficar em pequenos quadrados amarelos, a salvo de outros visitantes. Um pequeno exército de funcionários observava atentamente para garantir que todos cumprissem.

O sistema de endereços públicos do parque instou os hóspedes a manter uma boa higiene e respeitar o espaço pessoal de outras pessoas.

Os visitantes não pareciam se importar com as restrições. Alguns disseram que os preferiam às longas filas e às multidões que são típicas do parque.

O fato de a Disneyland estar de volta aos negócios era o que importava para superfãs como Jayme Shimamura, do Havaí, e Discha Poppy, da Indonésia, que se mudaram para Cingapura em 2016 em 2016, em parte porque o parque estava se abrindo aqui.

“Eu sou uma aberração da Disney”, disse Poppy, 28 anos, com orelhas de rato e uma saia Minnie Mouse com uma bolsa combinando enquanto passeava por Treasure Cove. Como alguém que visita o resort em média uma vez por semana, Poppy disse que estava desesperada para voltar no dia da reabertura.

Os superfãs da Disney Discha Poppy, à esquerda, e Jayme Shimamura comemoram a reabertura da Shanghai Disneyland na segunda-feira. FOTO: TREFOR MOSS / THE WALL STREET JOURNAL.

“Estávamos realmente procurando os códigos QR” necessários para garantir um dos ingressos de segunda-feira, disse ela, acrescentando que estava feliz por seu sonho de infância de ser um visitante regular da Disney finalmente poder retomar.

Winnie Zhu e sua família visitaram a Disneylândia todos os sábados antes do fechamento recente e também estavam determinados a retornar na primeira oportunidade, mesmo passando a noite em um dos hotéis do resort, apesar de serem residentes em Xangai.

“Ela perdeu tanto aqui”, disse Zhu, referindo-se à filha de três anos, que usava uma roupa azul-clara de Alice no País das Maravilhas enquanto esguichava bolhas de uma pistola de sabão em forma de Duffy, o Urso da Disney. . “Ela continuou dizendo que queria ir ao resort da Disney novamente e conhecer Donald Duck.”

Os funcionários do parque, vestidos como personagens da Disney, acenaram para os visitantes de uma ponte elevada durante uma cerimônia de reabertura, mas abstiveram-se de suas habituais interações cara a cara.

Em outro sinal positivo para a Disney, as autoridades de Xangai baixaram o nível de alerta da cidade pela segunda vez no sábado, abrindo caminho para a reabertura de cinemas. A pandemia anterior obrigou a empresa a adiar o lançamento global de seu remake de Mulan, de US $ 200 milhões em ação ao vivo, estrelado pela atriz chinesa Liu Yifei.

– Yin Yijun e Erich Schwartzel contribuíram para este artigo.

