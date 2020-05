Covid-19 pauta Semana da Enfermagem com instituições de Ensino Superior do Norte e Nordeste do Brasil

Profissionais das marcas Pitágoras, Anhanguera e Unopar discutem temas relacionados à covid-19 em transmissões online e gratuitas

Rio Branco, maio de 2020 – Até a próxima terça-feira, 19, dez instituições de Ensino Superior do Norte e Nordeste do Brasil se reúnem em prol da 1ª Semana da Enfermagem, evento digital e gratuito com palestras sobre diversos temas relacionados à covid-19. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas por meio de formulário online, mas o link para o acompanhamento das transmissões será informado por e-mail aos participantes.

A iniciativa, que também dá direito a certificado, conta com a participação das Pitágoras de Bacabal (MA), Belém/Ananindeua (PA), Caruaru (PE), Fortaleza (CE), Juazeiro do Norte (CE), Marabá (PA), Rio Branco (AC) e Teresina (PI), além da Anhanguera Manaus (AM) e da Unopar Palmas (TO).

Confira a programação:

Quinta-feira, 14: ‘Atuação do Conselho de Enfermagem perante à pandemia’, com Ana Paula Brandão, enfermeira com especialização em Gestão Pública e docente da Faculdade Pitágoras de Fortaleza (CE);

Sexta-feira, 15: ‘A importância da inteligência emocional do enfermeiro na atenção básica durante a pandemia de covid-19’, com Daniela Carvalho, mestre em Ciências da Saúde e docente da Faculdade Pitágoras de Juazeiro do Norte (CE);

Sábado, 16:

Às 11h, ‘As condições de trabalho dos profissionais de Enfermagem atuantes no enfrentamento da pandemia de coronavírus no município de Belém’, com Nazaré Lima, enfermeira, advogada e vereadora de Belém;

Às 19h, ‘Saúde mental de enfermeiros e técnicos de enfermagem na linha de frente da covid-19’, com Oldaci Bernardino, especialista em Saúde Pública com Ênfase em Saúde da Família e docente da Faculdade Pitágoras de Caruaru (PE);

Segunda-feira, 18: ‘Os desafios dos profissionais da Enfermagem frente ao inesperado contexto da pandemia de covid-19: Formação e perspectivas’, com Janaína Dias, enfermeira com especialização em Enfermagem em Urgência e Emergência e tutora da Anhanguera Manaus (AM);

Terça-feira, 19: ‘Realidade e desafios do SUS: Políticas e saúde’, com Sting Ray Gouveia Moura, fisioterapeuta, doutorando em Fisiologia de Doenças Crônicas e docente da Faculdade Pitágoras de Marabá (PA).

As palestras começam às 19h, horário de Brasília (à exceção de sábado, 16, com duas agendadas). O telefone para mais informações é (68) 99203-0149, também disponível para WhatsApp.

