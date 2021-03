FIEAC entrega doações a famílias atingidas pela enchente em Sena Madureira

Em mais uma ação para minimizar o sofrimento e os prejuízos das famílias atingidas pelas enchentes no estado, a Federação das Indústrias do Acre (FIEAC) entregou alimentos nesta quinta-feira, 4 de março, em Sena Madureira. As doações foram recebidas pelo prefeito da cidade, Mazinho Serafim.

A iniciativa faz parte da campanha Indústria Solidária, que reúne FIEAC e sindicatos industriais. “Agradeço de coração toda equipe da FIEAC, o presidente José Adriano e sindicatos da indústria por tão importante ajuda. A população de Sena Madureira passa por uma situação de verdadeira calamidade pública. Estamos servindo diariamente, só de almoço e janta, cerca de 3 mil refeições nos abrigos públicos. É uma mobilização muito grande e sem auxílios como esse seria impossível prestar toda assistência que as famílias necessitam”, salientou o prefeito Mazinho Serafim.

O ato de entrega das doações teve a presença dos diretores da FIEAC, João Paulo Pereira, José Afonso Boaventura e Elson Dantas. “É gratificante contribuir com nossa população em um momento tão difícil como o atual. O presidente Adriano conseguiu realizar uma grande mobilização para ajudar as famílias afetadas pela alagação e alcançaremos diversos municípios com a campanha Indústria Solidária”, frisou João Paulo Pereira, vice-presidente da FIEAC.

O empresário José Afonso Boaventura também se mostrou feliz por contribuir com a população de Sena Madureira. “A FIEAC e o setor industrial estão sempre sensíveis e dispostos a ajudar nos momentos adversos que o Acre enfrenta. Temos visto o esforço do prefeito Mazinho Serafim e certamente esses produtos vão auxiliar bastante na assistência às famílias que tiveram suas casas alagadas e precisaram ir para abrigos públicos”, destacou o diretor da FIEAC.

O presidente da FIEAC, José Adriano, reforça que outros municípios receberão apoio nos próximos dias. “O setor industrial acreano está mobilizado e já buscamos apoio também de federações de outros estados para ajudar o máximo possível as famílias castigadas por essa alagação. É importante enfatizar que temos um compromisso de priorizar as indústrias e empresas locais na compra dos produtos que estão sendo doados, como uma forma de auxiliar os empreendimentos do estado que estão sendo fortemente prejudicados por toda essa crise”, acrescentou José Adriano.

