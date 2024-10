Fiesta Monumental: Messi vuelve a jugar con la Selección en el país :: Olé

Depois da União Europeia acusou Israel de violar o direito internacional e classificou os seus “ataques” contra uma missão de paz das Nações Unidas no Líbano como “totalmente inaceitáveis”. os ministros dos Negócios Estrangeiros do bloco reunidos no Luxemburgo têm-se debatido mais uma vez com uma questão familiar: se, quando e como transformar palavras de condenação em acções.

Apesar da insistência de Israel em não ter visado deliberadamente locais utilizados pelas forças de manutenção da paz da ONU, o incidentesque resultaram em vários feridos, atraíram condenação internacional.

Na segunda-feira, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez, reiterou um pedido apresentado em conjunto com a Irlanda no início deste ano para que o bloco reveja o cumprimento por Israel das disposições em matéria de direitos humanos no seu acordo de parceria que rege o comércio com a UE. Se forem encontradas violações, os dois membros da UE querem que o acordo comercial com Israel seja suspenso.

Borrell tenta forçar decisão da UE

Depois de presidir as negociações de segunda-feira, o chefe de política externa da UE, Josep Borrell, disse que pediria aos ministros que realizassem uma “discussão completa” sobre o tema quando se reunirem no próximo mês. Isto é visto como um último esforço de Borrell, um crítico ferrenho de Israel que deverá deixar o cargo ainda este ano, para forçar uma decisão da UE.

As autoridades israelitas criticaram Borrell regularmente no passado, chegando ao ponto de acusar o responsável da UE de anti-semitismo – algo que ele rejeita veementemente.

Na segunda-feira, Borrell disse que havia “evidências suficientes” para merecer uma discussão sobre o cumprimento por parte de Israel das suas obrigações ao abrigo do acordo com a UE. “Não apenas para pedir, mas para avaliar se” o direito humanitário está a ser respeitado, disse ele.

Borrell disse que pedirá aos ministros do bloco que discutam o acordo comercial UE-Israel Imagem: Dursun Aydemir/Anadolu/aliança de imagens

As conversações planeadas com a UE não trazem qualquer garantia de mais acordo em qualquer direção. Em junho, o bloco pediu a Israel que participasse numa reunião formal, conhecida como “conselho de associação”, para iniciar o processo de revisão da relação. Mas na prática. nada resultou desse pedido, uma vez que permanece preso no meio da burocracia e do desacordo político – tanto entre Israel e a UE, como entre os próprios membros da UE.

Israel nega ter violado o direito internacional e afirma que os recentes incidentes envolvendo forças de manutenção da paz da ONU no Líbano foram acidentais, uma vez que continua o que diz serem ataques direccionados contra Hezbolá em resposta aos ataques contínuos do grupo contra Israel.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pediu que as tropas de manutenção da paz da ONU no sul do Líbano sejam retiradas “de perigo”.

Tropas da ONU ‘não se retirarão’

E isso provocou uma resposta forte – se não rápida – da UE. Anna Lührmann, Ministra de Estado para a Europa do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha, disse que o bloco exigiu explicações.

Até a Áustria – tradicionalmente vista como um forte aliado de Israel – foi direta.

“Temos mais de 120 soldados, homens e mulheres, nos campos, por isso estamos muito preocupados”, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros austríaco, Alexander Schallenberg, aos jornalistas no Luxemburgo, na segunda-feira.

“Entramos em contacto com os nossos amigos israelitas para deixar a nossa posição muito clara: não, eles (as forças de manutenção da paz) não se retirarão. Sim, continuarão a cumprir o mandato”, acrescentou.

O chefe da política externa da UE, Borrell, também sublinhou que apenas o Conselho de Segurança das Nações Unidas pode alterar o mandato das forças de manutenção da paz.

‘Quase ninguém mais nos ouve’

Os próprios ministros da UE reconheceram que os seus apelos a Israel e ao Hezbollah para desescalarem provavelmente não mudarão a realidade no terreno.

“Na UE somos 500 milhões, mas no cenário internacional não passamos de confetes”, disse Xavier Bettel, do Luxemburgo, aos jornalistas no Luxemburgo, acrescentando que as discussões dentro da UE continuam “difíceis” devido às divisões em curso.

Desde os ataques terroristas do Hamas em 7 de Outubro e o subsequente bombardeamento israelita de Gaza e de partes do Líbano, os membros da UE têm estado frequentemente em desacordo. Alguns países como a Hungria e a República Checa tendem a sublinhar o direito de Israel à legítima defesa; outros, incluindo a Espanha e a Irlanda, pressionam frequentemente por uma linguagem mais crítica relativamente às acções de Israel.

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Luxemburgo disse que “quase ninguém” ouve a UE Imagem: Olivier Matthys/REUTERS

A declaração mais recente do bloco condenando “os ataques das Forças de Defesa de Israel contra a Força Interina das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL)que deixou vários soldados da paz feridos”, levou dias para negociar linha por linha.

É um hábito regular dos diplomatas da UE, com uma fonte presente durante as conversações de segunda-feira a dizer à DW que vários ministros expressaram frustração pela incapacidade do bloco de chegar a acordo sobre uma declaração oficial mais rapidamente.

Mas as regras da UE exigem unanimidade nas decisões sobre política externa. Mudar esta situação envolveria uma reescrita dos tratados da UE.

“Muitos dos nossos cidadãos têm perguntas e nós não temos respostas”, disse Bettel, ex-primeiro-ministro do Luxemburgo.

“Entre os EUA, a China e a Ásia, quase ninguém nos ouve mais.”

