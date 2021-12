Fique por dentro das principais tendências de decoração!

Para aqueles que adoram decoração de ambiente, o ano de 2021 foi muito vantajoso, visto que os ares modernos e terrosos tomam conta. Entretanto, com a chegada do fim deste, está na hora de descobrir as principais tendências de decoração para 2022.

Afinal, esta é uma parte fundamental de qualquer casa, visto que é através deste ponto que ela irá nos refletir, mostrando, em sua essência, quem somos e como somos. Logo, é isto que a torna nosso lar.

Por este motivo, apresentaremos para você, nosso caro leitor, quais são as principais tendências de decoração para 2022. Com estas, a modernidade e a renovação irão adentrar a sua casa.

Aproveite e boa leitura!

Se atualize sobre o moderno

Se você está planejando uma reforma para dentro da sua casa e já teve alguma ideia, antes de iniciar esta, pare e pense novamente, procurando incluir tais novidades em seus planos e pensando no melhor meio de investir nessas mudanças de uma forma econômica e segura, como através de empréstimo com garantia por exemplo.

O ano de 2022 já está em nossas portas, uma vez que até próximo ao natal nos encontramos. E assim, com um novo ano, também se tornam presentes as inovadoras criações e descobertas do mercado.

E estas não influenciaram apenas dentro do setor decorativo. A moda e muitos outros tipos de mercado sofrem com a influência destes, mostrando e solidificando sua força. Estas tendências são:

Cozinhas monocromáticas

De um plano terroso, reforçando a rusticidade, para a ascensão do nosso básico único tom de cor se mostra muito poderosa no início do ano, sendo a melhor pedida para se apostar, principalmente, na cozinha.

Assim, estes tons tão conhecidos, além de tradicionais, quando bem utilizados, podem também trazer um ar de modernidade, conforto, e luxo para dentro de nossas residências.

Por mais que uma cozinha branca seja mais voltada para o gosto comum, a força e imponência, em conjunto com uma descrição distinta, trazem à tona todo o potencial que existe na combinação monocromática de outra cor que não a básica.

Quer poder para dentro do seu lar, se destacando com algo simples, porém, extravagante? Então pode ter certeza que esta será uma de suas melhores apostas em 2022.

Padrões disruptivos

Quebra de padrões também é um estilo, que, por sinal, é muito bonito. Aqui, ainda que as listras offset não sejam tão inovadoras assim, elas retomam a sua força, com estampas e outros detalhes disruptivos.

Esta seria melhor aplicada a capas de sofá, ou estes em si, cortinas, jogo de cama, panos de mesa, entre outros. Arrojadas como somente estas, ainda que sejam detalhes simples, merecendo seu destaque.

Entretanto, o uso deste é mais interessante como complemento do que como “padrão” principal, visto que ele se adequa a grande maioria dos protagonistas, agindo de maneira a elevar a decoração como um todo.

Opte por cores vivas, que contrastam de maneira harmônica. Os mais excêntricos irão pelo caminho de cores arrojadas e chamativas, enquanto aqueles que preferem um detalhe mais resguardado optaram por tons calmos brandos.

Afinal, de todos os itens, este é o que, provavelmente, descreve melhor a personalidade daquele que o molda a seu gosto, visto que até mesmo as escolhas das cores podem dizer, e muito, sobre o seu perfil.

Paredes com colagens

Para aqueles que adoram aproveitar o máximo de espaço, alternativos e afins, um conhecimento muito comum é o conhecer da gallery wall, ou, traduzindo, a galeria na parede.

Este é um tipo de decoração que busca aproveitar cada canto permitido, colocando quadros e molduras de boas memórias ou itens que a pessoa a qual este pertence venha a achar interessante.

Isto soa muito clássico para você? Pois bem, em nosso próximo ano que está por vir, esta galeria irá decair, dando espaço a colagens de fotos e adesivos diretamente na parede, sendo algo muito mais criativo e divertido de se fazer.

Os quadros com obras de arte darão espaço para fotos pequenas, alguns desenhos e até mesmo a imagens 3D, permitindo uma maior diversificação dentro de toda a decoração local.

Ton sur ton

E aqui vemos nossa tão querida e amada monocromia novamente, afinal, esta é a maior ditadora deste ano de 2021. O ton sur ton, ou tom sobre tom, também se trata da mistura exclusiva de duas únicas cores, mas este ressurgiu de uma maneira diferente.

Desta vez, ao invés de utilizá-lo apenas a mobília ou ao chão, por que não contrastar as paredes e azulejos com os móveis? Ou, ainda, com as almofadas que se encontram no sofá da sala?

Para harmonizar tal combinação, pense e confira o equilíbrio entre a cor escolhida e a ambientação de seu lar, permitindo que este se destaque e o levante como um todo.

A dica é ficar por dentro das atualidades

Agora que já está informado sobre está, é possível se preparar para os lançamentos que estão por vir. Quando falamos de decoração, este ano que está a chegar promete, e muito, dando total espaço para a criatividade e inovação.

Para aqueles que desejam investir nas novas tendências, a CashMe, fintech do grupo Cyrela, oferece ótimas oportunidades de crédito com garantia de imóvel e taxas a partir de 0,85% ao mês + IPCA, com carência de até 12 meses para a primeira parcela, facilitando o pagamento do valor emprestado. Conquiste um novo visual para sua casa de um jeito mais prático e seguro com a CashMe!