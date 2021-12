Reforma de imóvel: veja o melhor meio de investir e deixá-lo com uma nova cara

Está a fim de renovar seu imóvel, mas não sabe como investir nessa reforma? Descubra aqui algumas dicas importantíssimas antes de iniciar uma obra e quesitos essenciais para ter uma decoração renovada. Acompanhe!

Um imóvel não é ele por si só. Talvez pareça uma afirmação estranha, mas não é. Quando você entra numa casa, por exemplo, ela é somente um vazio com inúmeras paredes. Esse ambiente não possui marcas de um lar e muito menos registros de uma identidade.

Claro, tudo que falamos não se trata de seu sentido propriamente dito, mas algo sentimental. Quem nunca se sentiu mais confortável ao estar em um lugar com a arrumação bem ajeitada ao seu estilo? É a esse ponto que queremos chegar: uma decoração renovada.

Se você possui um imóvel e está a fim de modificá-lo para se aproximar de seu gosto, aposte sem medo. Dinheiro não é mais uma desculpa! Hoje existem diversas empresas que realizam empréstimo com garantia. Sem contar que, essa é uma atitude que traz novos ares para a sua vida e pode até mesmo melhorar alguns aspectos do seu cotidiano. Continue aqui e veja algumas dicas de como iniciar essa mudança e como realizá-la!

Por onde iniciar?

Se você está decidido a mudar seu imóvel e dar uma cara nova a ele é preciso realizar um planejamento minucioso. Uma obra, independente do tamanho que ela tome, é algo trabalhoso e estressante, exigindo do proprietário paciência e organização.

Em primeiro lugar é necessário contratar um arquiteto ou designer de interiores para planejar como o seu imóvel deve ficar. Estes profissionais são diferentes de engenheiros, pois eles desenham de acordo com a sua personalidade e adapta o espaço para que haja comodidade e aconchego.

Contudo, caso você queira fazer uma reforma total, é importante também contatar o engenheiro civil, visto que ele vai reorganizar a estrutura do ambiente e dizer quais lugares podem sofrer mudanças ou não, além de dizer onde pode ser acrescentado.

Mudar decoração é reformar?

Muitas pessoas fazem essa pergunta: mudar somente a decoração também é uma maneira de reformar a minha casa? A nossa resposta é: sim! Tudo que você altera no ambiente em que vive, trabalha ou estuda, automaticamente se transforma numa reforma.

Para exemplificar essa situação vamos à sua escola de infância. Sempre que trocava de ano, as salas de aula eram pintadas, carteiras mudadas de lugar e quadro transferido para outra parede. Se formos levar reforma ao pé da letra, isso não é considerado então uma maneira de reformar, certo? Mas nós, em sã consciência, sabemos que essa pequena mudança na decoração já traz ares de escola reformada e renovada.

Por isso, caso você esteja com medo de encarar a mudança de decoração pensando que isso não é uma reforma “decente”, pare e pense como isso faz diferença em sua vida. Às vezes, mesmo que poucas coisas sejam feitas, ao final o ambiente pode se transformar totalmente distinto.

Como renovar a minha decoração?

Se você já está decidido a reformar o seu imóvel e anotou as principais mudanças que quer para o ambiente, listamos aqui dois itens para ajudar na hora de colocá-las em prática, sem muitas dificuldades.

É importante ressaltar que cada um deve ser adequado à realidade da mudança e visto sob ângulos diferentes. Basta apenas adaptar essa pequena obra e mostrar que é possível trazer toda diferença para o ambiente.

Cores diferentes

Paredes brancas, móveis com cores pálidas e sem vida. Muitas casas no Brasil são compostas por essa paleta de cores e, com isso, transformam o ambiente num lugar pouco aconchegante e com aspecto de mau cuidado.

Sabemos que há diferença entre aparência clean, com ambientes claros, e aparência de pouca informação. Mesmo que você seja uma pessoa discreta, dê ao menos uma parede, um móvel ou até mesmo um enfeite, uma cor mais chamativa. Amarelo, vermelho, azul. Cores que você gosta e que combinam com o espaço.

Móveis modernos

Outra mudança que pode fazer grande diferença nessa decoração renovada são os móveis. Muito se insiste em comprar armários, criados-mudos e até mesmo mesas com aspecto antigo, sem muita vida. Sim, isso pode até ser um estilo, porém muitas vezes é designado da maneira errada, trazendo aparência de antiquado.

Invista em móveis com estruturas mais modernas, formatos diferentes e que, junto ao item de cima, tenha uma cor. Caso você não goste, use aqueles com aparência antiga, mas sempre dando um toque de sofisticação e comodidade.

CashMe para inovar

Ao final compreendemos que mudar o aspecto do ambiente é uma maneira de reformar não somente a parte de aparência de um imóvel, mas também de apostar num novo aconchego e até mesmo em um novo sentimento por aquele lugar.

Se você está a fim de começar uma mudança em sua casa e precisa de dinheiro, uma ótima opção é buscar no mercado opções de crédito que facilitem e agilizem esse processo. Com a fintech CashMe, que é especialista na modalidade de empréstimo com garantia de imóvel, garante taxas de juros a partir de 0,85% ao mês + IPCA, carência de até 12 meses para a primeira parcela, e até 240 meses para pagar.