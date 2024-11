Flamengo ganha do Santa Cruz do Acre em jogo de reinauguração do Arena da Floresta

Miguel França



O estádio Arena da Floresta, em Rio Branco, foi palco de uma grande celebração esportiva com a partida entre as equipes sub-20 do Santa Cruz do Acre e Clube de Regatas do Flamengo, neste domingo, 24. O amistoso marcou a reinauguração do estádio, que passou por obras de modernização e revitalização, trazendo de volta a alegria do futebol para os acreanos.

A partida foi emocionante do início ao fim e terminou com 2 a 1 para o Flamengo, arrancando aplausos das arquibancadas lotadas. O público vibrou com os gols e as jogadas memoráveis, em uma festa que celebrou o esporte e a cultura local.

O Flamengo mostrou sua força logo no início, abrindo o placar aos 11 minutos do primeiro tempo com um gol de Rafael Couto. Aos 19 minutos teve cartão vermelho: o zagueiro do Santa Cruz errou reposição e entregou no pé de Lucas Oliveira que partiu sozinho e recebeu a falta. Vini, do Santa Cruz foi expulso após fazer a falta no jogador do Flamengo na entrada da área.

O Santa Cruz, entretanto, não se intimidou e no acréscimo do primeiro tempo, de cavadinha, Neto converteu o pênalti, fechando o primeiro tempo em 2 pro Flamengo e 1 para o Santa Cruz.

No segundo tempo, o rendimento dos times caiu. Muitos cartões amarelos e impedimentos dificultaram que o placar subisse, fechando o jogo em 2×1 para o Flamengo.

Cleber dos Santos, técnico do Flamengo Sub-20, analisou o desempenho tático da equipe no amistoso contra o Santa Cruz, destacando o foco no preparo para competições futuras. “Estamos no período de preparação tanto para a Copa São Paulo quanto para o campeonato estadual do profissional. Viemos com a ideia de ter um jogo mais agressivo e impositivo no campo do adversário. Criamos boas oportunidades de gol, especialmente no primeiro tempo, mas, infelizmente, não concluímos todas elas. Ainda assim, saímos com a vantagem de 2 a 1, o que nos deu mais tranquilidade para trabalhar a bola”, avaliou o treinador.

Questionado sobre o desempenho do Santa Cruz, Cleber foi só elogios à equipe acreana. “O Santa Cruz apresentou uma proposta de bastante compactação, é um time muito bem treinado. Foi campeão estadual, superando o Rio Branco, que é uma equipe tradicional. Acredito que eles vão representar muito bem o estado do Acre na Copa São Paulo. Tenho certeza de que o treinador deles, que é muito capacitado, conseguirá levar a equipe até a segunda fase da competição”, concluiu.

Pedro Ernesto, conhecido como Pedro Balu, técnico do Santa Cruz, avaliou o desempenho de sua equipe após o amistoso contra o Flamengo Sub-20, destacando a garra dos jogadores em campo. “Achei que fizemos um bom jogo contra uma grande equipe de altíssimo nível. Perdemos por um placar razoável de 2 a 1, mas tivemos oportunidades de empatar e até de conseguir outro resultado. Mesmo assim, foi um momento maravilhoso, muito feliz pelos nossos jogadores estarem desfrutando dessa grandeza, jogando diante de uma multidão. É isso que o futebol proporciona e que desejamos para eles”, afirmou.

Pedro também ressaltou o papel do Santa Cruz na retomada do futebol no estado. “O Santa Cruz é um time novo, mas que está vindo com força para representar o Acre. Nosso objetivo é trazer o torcedor de volta e resgatar o futebol acreano. Queremos ver o estádio cheio, a multidão vibrando, e isso começa com momentos como este. Estamos trabalhando para colocar o Acre novamente no mapa do futebol, e o Santa Cruz será peça fundamental nesse processo”, concluiu.

A partida também foi uma oportunidade de confraternização entre torcedores, famílias e amantes do futebol. O estádio reformado impressionou o público com suas melhorias na infraestrutura, oferecendo mais conforto e segurança.

O evento foi encerrado com um show de fogos de artifício, coroando um dia memorável para o esporte e a cultura no Acre. O empate no placar não ofusca o verdadeiro vencedor da noite: o futebol acreano.

