Foragido da justiça amazonense é preso no Acre com 11 quilos de pasta base de cocaína

Um foragido da justiça do Amazonas e um comparsa foram presos na noite desta quinta-feira, 22, em Cruzeiro do Sul, com pouco mais de 11 quilos de pasta base de cocaína em um veículo durante abordagem da Polícia Militar.

O Grupamento de Rondas Ostensivas e Tático Móvel da PM, realizava patrulhamento, quando parou o veículo modelo Ônix, de cor branca. Durante a busca, foi encontrado no bagageiro um saco contendo 11 tabletes de pasta base de cocaína, totalizando 11,360 quilos.

Durante pesquisa criminal, a PM descobriu que um dos homens era foragido da justiça amazonense, com o mandado de prisão da Comarca de Ipixuna. Os dois foram presos em flagrante.

A ação se deu no âmbito da Operação Hórus, programa V.I.G.I.A. A dupla, a droga e o carro foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal.