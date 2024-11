Foragido do 8/1 é capturado rumo à Cordilheira dos Andes – 22/11/2024 – Poder

Em Beaumont-les-Autels (Eure-et-Loir), 21 de novembro de 2024. JEAN-FRANCÓIS MONIER/AFP

Acidente ” cova “ em Val-de-Marne, camionistas presos na autoestrada, comboios cancelados, autocarros escolares suspensos… Se a tempestade de inverno Caetano “já saiu do país”segundo a Météo-France na sexta-feira, 22 de novembro, causou caos nos transportes e a organização meteorológica alerta para risco de novo congelamento “muito claro” et “bem no lugar” onde a neve caiu no dia anterior. As restrições ao transporte rodoviário ainda se aplicam em certas áreas na sexta-feira, enquanto o tráfego da SNCF continua interrompido localmente.

Cinco pessoas ficaram em situação de emergência absoluta após acidente ” cova “ Quinta-feira à noite na autoestrada A6B, perto da cidade de Chevilly-Larue (Val-de-Marne), entre um ônibus, quatro carros e um veículo de duas rodas, a Agence France-Presse soube sexta-feira da prefeitura e dos bombeiros. Este evento é “diretamente ligado a condições climáticas degradadas”declarou uma fonte policial à AFP. Segundo os bombeiros e a prefeitura de Val-de-Marne, 31 pessoas ficaram levemente feridas e estavam em relativa emergência.

Até às 7h de sexta-feira, cerca de 200 mil clientes permaneciam sem energia, em comparação com 270 mil na quinta-feira. “As regiões mais afetadas são Normandia (69.000), Pays de la Loire (37.000), Centro-Val de Loire (22.000)”especifica o gerenciador de rede Enedis.

Em Franche-Comté, 2.000 a 2.500 veículos pesados ​​de mercadorias estão bloqueados na autoestrada A36 (Beaune-Mulhouse), parados em áreas de descanso ou na estrada, mesmo que uma faixa tenha sido desobstruída para permitir a circulação de automóveis.

Acidentes também ocorreram perto de Orléans, informou a Vinci Autoroutes. Na A10, “um acidente entre dois veículos pesados ​​de mercadorias impossibilita a condução para norte, entre Meung-sur-Loire (Loirete) e Orléans »especifica o gerente.

Dezenas de acidentes rodoviários

No Loire-Atlantique, os bombeiros intervieram cerca de 300 vezes durante a tempestade, que causou 13 feridos leves no departamento.

Na sexta-feira, 24 departamentos, de Calvados ao Alto Reno, ainda estavam em alerta laranja devido à neve, gelo e vento, em comparação com cerca de cinquenta na quinta-feira, anunciou a Météo-France. Pode haver um “elevado risco de fenómeno de deslizamento devido a novo congelamento numa grande parte da metade norte do país”alertou a agência meteorológica. Os dois departamentos da Córsega deverão experimentar um “episódio de ventos tempestuosos locais (…) até tarde da manhã ».

Boletim informativo “Calor humano” Como enfrentar o desafio climático? Toda semana, nossos melhores artigos sobre o assunto Cadastre-se

Em Haute-Saône, as temperaturas mínimas poderão assim situar-se entre – 8 e – 9 °C em alguns locais, com risco de novo congelamento e “de manhã, fenómenos rodoviários perigosos”alertou a prefeitura.

Dezenas de acidentes rodoviários ocorreram na quinta-feira. Na Mancha, um acidente na via pública deixou um ferido grave.

O transporte escolar foi interrompido em vários departamentos ocidentais. Isto continuará a acontecer na sexta-feira em Mayenne e nos cinco departamentos da Normandia até ao meio-dia. O transporte coletivo de crianças também será proibido em Sarthe.

Leia também: Por que as mulheres são mais sensíveis ao frio do que os homens? Leia mais tarde

A região de Paris, o centro do país e o Leste também serão afetados. Seine-et-Marne suspenderá o transporte público. As linhas escolares e regulares de ônibus também serão suspensas até o meio-dia em Loir-et-Cher e Eure-et-Loir. No Loiret, o trânsito nas linhas escolares será interrompido até o meio-dia. No Haut-Rhin, não haverá transporte escolar. O prefeito de Doubs emitiu uma ordem para suspender o transporte escolar das 5h às 12h na área de Montbéliard.

As restrições de trânsito ainda afetam os veículos pesados ​​de mercadorias com peso de 7,5 toneladas na sexta-feira, com velocidades reduzidas em 20 km/h e proibições de ultrapassagem em alguns locais. Seções de estradas departamentais e até rodovias foram fechadas. Este continuará a ser o caso em Sarthe na sexta-feira, e a circulação será proibida na A28 entre Alençon e Le Mans em ambos os sentidos.

É proibida a circulação de veículos pesados ​​de mercadorias com peso superior a 7,5 toneladas na autoestrada A36 em ambos os sentidos entre Mulhouse e Saint-Vit (Doubs) até às 10h00 e na A28 entre Alençon e Le Mans.

No Canal da Mancha, o eixo Granville-Avranches foi cortado entre Sartilly e Granville devido ao bloqueio de camiões. Um troço da A28 estava intransitável em Orne. A mesma coisa na A10 em direcção a Orléans.

Interrupções nos trens

Na Ile-de-France, a RN 118 será proibida na sexta-feira para veículos com peso superior a 7,5 toneladas que não poderão ultrapassar nas estradas principais. Para todos os veículos, a velocidade é reduzida em 20 quilómetros/hora nos mesmos eixos.

As interrupções afetaram os trens. Este ainda será o caso na sexta-feira, disse a SNCF, enquanto árvores caíam nos trilhos em alguns lugares “na Normandia, Pays de la Loire, Nova Aquitânia e Ile-de-France”.

Os trens não circularão na Normandia até o meio-dia “hora de passar pelos trens de reconhecimento e realizar liberações e reparos”diz a SNCF. No País do Loire, “houve muitas árvores caindo”. “O tráfego está sendo retomado gradualmente em Nantes-Angers” mas por outro lado, “as outras linhas da Étoile de Nantes só poderão ser retomadas amanhã durante o dia”. Na Nova Aquitânia, os reconhecimentos serão “Continuar amanhã de manhã para garantir a possibilidade de retoma do trânsito”.

“Em Ile-de-France, ainda há interrupções na linha P, entre Tournan e Coulommiers, L2, entre Garches e Marnes, C e na linha T13 durante toda a noite”especifica a SNCF.

A tempestade causou atrasos significativos no aeroporto Paris-Charles-de-Gaulle, onde as autoridades pediram às empresas que cancelassem 10% dos seus voos.

Veja também: Artigo reservado para nossos assinantes Esquiar na França a +4°: como a produção de neve se tornou uma ciência Leia mais tarde