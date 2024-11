Concurso TSE Unificado: sai a divulgação para as provas

Entre as informações presentes no edital de convocação está a data em que os candidatos poderão consultar os locais de prova.

De acordo com o documento, os inscritos poderão consultar os respectivos locais de prova a partir do dia 29 de novembro, no portal da banca.

O concurso unificado da Justiça Eleitoral tem provas confirmadas para o dia 8 de dezembro. A aplicação será em todo o país, nas capitais dos estados brasileiros e no Distrito Federal.

As provas serão realizadas em turnos diferentes a depender do cargo em disputa:

manhã : provas objetivas e discursivas para analista judiciário; e

: provas objetivas e discursivas para analista judiciário; e tarde: provas objetivas para técnico judiciário.

A orientação é chegar ao local de prova com antecedência mínima de uma hora do horário fixado para seu início.

No turno da manhã, os portões serão abertos às 7h e permanecerão abertos até as 8h. As provas terão duração de 4h30min (das 8h30 às 13h)**.

No turno da tarde, os portões serão abertos às 14h e permanecerão abertos até as 15h. As provas terão duração de 3h30min (das 15h30 às 19h)**.

**Horário de Brasília.

TSE realiza concurso unificado da Justiça Eleitoral

(Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O concurso tem o total de 637.655 inscritos, sendo 344.004 para técnico judiciário e 293.651 para analista judiciário.

As provas do TSE Unificado estavam marcadas para setembro, mas foram adiadas para o mês de dezembro.

O que levar para as provas do concurso TSE Unificado?

No dia das provas, os candidatos deverão levar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, comprovante de inscrição ou comprovante de pagamento da taxa e documento de identidade original.

Não será possível usar o uso de lápis, lapiseira/grafite, marca-texto, borracha e aparelhos eletrônicos durante a realização das provas.

Como serão as provas do concurso TSE Unificado?

Todos os candidatos serão submetidos a provas objetivas com 120 questões, no estilo “certo” ou “errado”, sendo 50 itens de Conhecimentos Básicos e 70 Específicos.

Confira as disciplinas que serão exigidas:

Língua Portuguesa (para todos os cargos);

Noções de Direito Eleitoral (apenas para os cargos de técnico judiciário e analista judiciário da área Administrativa);

Noções de Direito Administrativo (exceto para o cargo de analista judiciário – área Judiciária); e

Noções de Direito Constitucional (apenas para os cargos de técnico judiciário e analista judiciário da área Administrativa).

Os Conhecimentos Específicos serão variáveis conforme a especialidade em disputa.

A prova discursiva será realizada somente pelos candidatos a analista judiciário.

A etapa consistirá na redação de um texto dissertativo de até 30 linhas sobre temas relacionados aos Conhecimentos Específicos do cargo/área/especialidade escolhidos.

Depois da conclusão de todas as etapas e homologação do resultado final, o concurso TSE Unificado ficará válido por dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.

No total, o concurso TSE Unificado oferece 412 vagas imediatas mais cadastro de reserva, para os cargos de técnicos e analistas judiciários.

As chances estão distribuídas entre as seguintes especialidades:

Técnico judiciário

área Administrativa: 208 vagas imediatas + CR;

área Administrativa – agente da Polícia Judicial: 9 vagas imediatas + CR; e

apoio especializado – Programação de Sistemas: 69 vagas + CR.

Analista judiciário

área Judiciária: 41 vagas imediatas + CR;

área Administrativa: 12 vagas imediatas + CR;

área Administrativa – Contabilidade: 7 vagas imediatas + CR;

apoio especializado – Arquitetura: CR;

apoio especializado – Arquivologia: 3 vagas imediatas + CR;

apoio especializado – Biblioteconomia: 1 vaga imediata + CR;

apoio especializado – Enfermagem: 1 vaga imediata + CR;

apoio especializado – Engenharia Civil: 4 vagas imediatas + CR;

apoio especializado – Engenharia Elétrica: 2 vagas imediatas + CR;

apoio especializado – Engenharia Mecânica: 3 vagas imediatas + CR;

apoio especializado – Estatística: 5 vagas imediatas + CR;

apoio especializado – Medicina (Clínica Médica): 2 vagas imediatas + CR;

apoio especializado – Medicina (Psiquiatria): 1 vaga imediata + CR;

apoio especializado – Medicina do Trabalho: 2 vagas imediatas + CR;

apoio especializado – Odontologia: 1 vaga imediata + CR;

apoio especializado – Psicologia: 2 vagas imediatas + CR;

apoio especializado – Serviço Social: 1 vaga imediata + CR; e

apoio especializado – Tecnologia da Informação: 38 vagas imediatas + CR.

Para ingressar nas carreiras, é necessário ter o nível superior completo. O salário inicial do aprovado pode chegar a R$15.387,88 (valor com o auxílio-alimentação).

As vagas do concurso são destinadas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a 26 Tribunais Regionais. Somente o TRE do Tocantins não participa da seleção.

**Colaborou com o texto: Mateus Melis