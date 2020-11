Forças de Segurança recuperam caminhão roubado em território Boliviano

Na manhã desta quarta-feira, 11, Forças de Segurança do Estado, Polícia Civil e Militar, com apoio da Polícia Nacional Boliviana, recuperaram um caminhão Guincho que havia sido roubado na última terça-feira, 10, no município de Senador Guimard.

O veículo estava em uma carreteira (estrada) que liga Vila Evo Morales ao Departamento de Pando na Bolivia a 120 km distante do municipio de Placido de Castro, interior do Acre.

A investigação chegou até o local onde estava o veículo com apoio de agentes da Policia Nacional Boliviana que acompanhou todas as buscas.

O veículo estava atolado e foi abandonado pelos bandidos que fugiram do local sem deixar rastro.

Para o delegado titular do município de Placido de Castro, Danilo Regis, a ação se deu em conjuto com a Polícia Militar, trabalho que, segundo Regis, vem sendo desenvolvido de forma i regrada pelas forças de segurança.

“Esse trabalho é desenvolvido de forma conjunta e tem dado reaumtado positivo em nossas acoes de combate a criminalidade”, pontuou o delegado.

O caminhão foi conduzido à delegacia do município e em seguida será restituído o proprietário.

Ainda de acordo com o delegado, as u vesrigacoes devem co tinha e no sentido de identificar pessoas de uma quadrilha que age na região no cometimento de crime de roubo de veículos.