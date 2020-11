No Acre, administradora é reinfectada pela covid-19 e relata “sintomas mais agressivos”

A administradora rural Janine Dourado afirma que foi reinfectada pelo novo coronavírus. Ela foi diagnosticada com a doença a primeira vez em maio passado. Na quinta-feira (5), com todos os sintomas da covid-19, Janine procurou o Into, unidade referência no tratamento de pacientes com o vírus, e recebeu resultado positivo para a doença.

A paciente afirma que os sintomas da segunda infecção são mais agressivos. “Eu senti a primeira vez em maio. Senti dor na cabeça, dor nos olhos, garganta inflamada. Procurei o Into porque estava sentido os mesmos sintomas, só que mais agravados, tossindo muito, diarréia, dor no peito, dor na nuca. Mas agora deve ter ficado uma sequela, pois mexeu com a minha pressão. A minha pressão ou é alta demais ou é baixa demais.”

A administradora diz que só recebeu o resultado positivo depois de ter feito o teste swab, exame em que o material é coletado com cotonete na boca e/ou nariz.

“Eu fiz o exame de sangue e o teste rápido e deu negativo, e o suab que eu fiz na quinta deu positivo. Como é que o exame dá negativo, o teste rápido, sendo que eu estou muito ruim? No exame de sangue também deu negativo, o hemograma. Só seu dizer que essa doença é muito traiçoeira.”

Janine Dourado se mantém em isolamento e tomando os medicamentos receitados pelo médico.