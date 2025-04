Formatura de 500 idosos no EJA: o sorriso deles na festa é pura inspiração; vídeo

Que emoção! A formatura dos 520 idosos no EJA do PI, chamado Alfabetiza Piauí, foi a coisa mais linda. Os depoimentos sobre resgate da dignidade e do sonho de aprender a ler e escrever mostram muito sobre essas pessoas simples, que no passado não puderam estudar. Conquista para eles e inspiração para quem acompanha pelas redes sociais.

Aos 86 anos, Maria de Lourdes da Costa foi a primeira da família a voltar para escola, obrigada a abandonar ainda criança. Animada, a idosa também levou o filho Pedro, de 63 anos, para a sala de aula e os dois também se formaram na grande festa em Teresina.

“Quem diria que eu estaria aqui, me formando com minha mãe? A gente pensava que era tarde demais, mas estava errado. Agora, vamos continuar estudando juntos”, contou Pedro, emocionado.

Ajuda para estudar

A oradora Maria de Fátima Araújo, de 71 anos, emocionou a todos, quando disse que “aprender a ler e escrever” é muito muito mais do que parece porque todos ali vão multiplicar os saberes e estimular mais pessoas a fazer o mesmo.

O programa, além de alfabetizar, dispõe de acompanhamento pedagógico, transporte, alimentação e bolsa de R$ 800. Esse valor é pago em três etapas: matrícula, frequência e participação nas avaliações.

Em 2022, a taxa de analfabetismo no Piauí era de 17,23%, a mais elevada do país, seguida por Alagoas e pela Paraíba. Para o governo do estado, o programa é prioridade para “quitar uma dívida histórica com gerações”, como costuma repetir o governador Rafael Fonteles, segundo a Secretaria de Educação do Piauí.

Formatura com muita festa e alegria

A festa de formatura comemorou a vitória dos 520 estudantes do Programa Alfabetiza Piauí, vindos de 33 municípios do estado. Os depoimentos dos formandos são a coisa mais linda.

“Aprendemos a ler e, agora, um livro inteiro cabe dentro de nós”, disse Maria de Fátima Araújo, de 71 anos, oradora da turma, que emocionou a plateia.

Dona Maria de Lourdes da Costa, de 86 anos, vestida com a beca de formanda e um sorriso largo no rosto, era pura alegria. “Uma criancinha com 15 anos se formando”, brincou.

Ela disse que reencontrou o prazer na vida ao aprender a ler e escrever. E afirmou que é muito mais do que realizar um sonho, é seguir adiante, avançar.

No Brasil, cerca de 9,3 milhões de brasileiros ainda são analfabetos, o equivalente a 7% da população.

Emoção pura, mas muito orgulho e inspiração também, veja:





