François Bayrou, sem maioria na Assembleia, consulta para compor seu governo

Marine Tondelier: “Não sou firmemente a favor da censura a priori, mas estou começando a ter preconceitos de censura”

A secretária nacional de Ecologistas, Marine Tondelier, denunciou no sábado no France Inter as condições “incrível” da nomeação do Primeiro-Ministro, François Bayrou. “Pegamos os mesmos e começamos de novo”, avaliou, dizendo que o Presidente da República tem, segundo ela, uma “problema com a noção de alternância”.

Sobre a potencial censura do governo por parte dos ambientalistas, Marine Tondelier declarou: “Não sou firmemente a favor da censura a priori, mas estou começando a ter preconceitos sobre censura. » Segundo ela, para além do nome do Primeiro-Ministro, os ambientalistas também basearão a sua decisão de censurar, ou não, o governo de Bayrou na substância das políticas que serão executadas, bem como no método. Ela reiterou, nomeadamente, que os ambientalistas observariam cuidadosamente se o Primeiro-Ministro se compromete ou não a não recorrer ao 49.3.

Mmeu Tondelier lamentou não ter conseguido falar com o Sr. Bayrou ainda: “Ele preferiu receber o Sr. Retailleau em vez de consultar as forças políticas presentes”, ela afirmou, denunciando um macronismo “ desmentido pelas urnas, pela moção de censura, agora pelas agências de rating.”