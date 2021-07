Friagem perde força e temperaturas começam a subir neste sábado (3) em todo o Acre

A massa de ar polar continua perdendo sua força e, com isso, as temperaturas segue em gradual elevação em todo o Acre. A previsão do Sistema de Proteção da Amazônia para este sábado (3) ainda é de um dia ensolarado em todo o estado. Poucas nuvens se formam ao longo do dia e não há previsão de chuva. O calor começa a aparecer no estado, mas ainda sem muita força. As noites seguem frias em todo o estado.