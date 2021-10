Friale anuncia chegada de frente fria no próximo sábado com temporais e queda de granizo

O meteorologista Davi Friale, em boletim divulgado nesta quarta-feira, 14, informou que chegará neste sábado, 16, ao Acre uma onda de frio polar logo nas primeiras horas da manhã, provocando temporais, com chuvas fortes, raios, ventanias e queda pontual de granizo.

Segundo Friale, deverão ocorrer acumulados significativos de chuva, podendo, em alguns pontos, superar 80mm em poucas horas.

“Em Rio Branco, Brasileia e nos demais municípios do leste e do sul do Acre, as chuvas ocorrerão desde as primeiras horas de sábado. Já, no centro do estado e no vale do Juruá, esta onda de frio chegará a partir da tarde, podendo provocar fortes temporais”, explicou.

“O intenso calor dos últimos dias dará uma boa trégua, pois o friozinho polar fará a temperatura diminuir sensivelmente, a partir de sábado, no Acre e nas áreas próximas, com máximas, durante o dia, abaixo de 26ºC, na maioria dos municípios, inclusive, em Rio Branco. As mínimas, que ocorrem ao amanhecer, não diminuirão muito, mas deverão oscilar entre 19 e 21ºC, em Rio Branco, em Brasileia e cidades próximas”, acrescentou.

Em outro trecho, Friale afirmou que até esta sexta-feira, 15, os dias e as noites estarão muito quentes no Acre e nas áreas próximas, porém, os ventos intensos, que estarão soprando da direção noroeste, com fortes rajadas, amenizarão um pouco o calor.

“Estes ventos intensos são consequência de um centro de baixíssima pressão atmosférica na Argentina, para onde eles estarão convergindo. Esta baixa pressão é responsável, também, pela sucção do ar frio polar, que dará origem a uma onda que se deslocará até o Acre”, afirmou.

Com informações de Ac24horas