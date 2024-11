Funarte voltará a funcionar no Palácio Capanema até o fim do mês

Oliver Milman in New York



Tele morte de Amendoimum esquilo famoso no Instagram que foi sacrificado depois de ser apreendido em sua casa em Nova York na semana passada, tornou-se uma motivação eleitoral improvável para Republicanos apenas no mais recente de uma série de incidentes bizarros relacionados com animais que marcaram este campanha eleitoral presidencial.

A indignação com a morte de Peanut na semana passada pelas mãos de autoridades da vida selvagem de Nova York ferveu nos círculos conservadores, com JD Vanceo candidato republicano à vice-presidência, dizendo que Donald Trump está “empolgado” com o incidente e que “Democratas assassinou o Elon Musk de esquilos”.

Ele acrescentou num comício na Carolina do Norte no domingo: “O mesmo governo que não se importa com centenas de milhares de criminosos imigrantes ilegais que entram no nosso país, não quer que tenhamos animais de estimação”.

O próprio Musk, o bilionário apoiador de Trump, disse ao podcast de Joe Rogan na segunda-feira que a morte de Peanut, morto ao lado de um guaxinim chamado Fred, deveria “realmente mobilizar as pessoas. Espero que as pessoas vão lá e votem, no Peanut, cara, pelo menos em outra coisa. Basta votar.” Musk refletiu longamente sobre a questão com Rogan, outro apoiador de Trump, e refletiu: “se eles podem fazer isso com seus animais de estimação, o que você acha que eles podem fazer com você?”

Amendoim era levado da casa de Mark Longo em Pine City, Nova York, na quarta-feira, após supostamente morder o dedo de um oficial da vida selvagem que inspecionava como o animal foi mantido nos sete anos desde que Longo o adotou. É ilegal ter um esquilo como animal de estimação em Nova York e Peanut foi sacrificado, junto com Fred, para testá-los quanto à raiva, de acordo com o Departamento de Conservação Ambiental do Estado de Nova York (DEC).

O alvoroço em torno de Peanut, que tinha cerca de 720 mil seguidores no Instagramonde posou para fotos com uma variedade de chapéus, tem sido tal que o DEC permitiu que a equipe trabalhasse em casa na segunda e terça-feira depois de os seus escritórios terem sido sujeitos a pelo menos 10 ameaças de bomba. Um GoFundMe para Peanut já foi criado cerca de US$ 200 mil para a “P’nuts Freedom Farm, que incansavelmente resgata e cuida de animais vulneráveis”.

O incidente, elevado de uma autoridade peculiar baseada no Estado a uma questão de preocupação nacional pelos republicanos enquanto os EUA vão às urnas na terça-feira, encerra uma série de ocorrências incomuns com temática animal que marcam uma batalha eleitoral entre Trump e Kamala Harris isso tem sido selvagem de várias maneiras.

Durante o único debate televisionado entre Trump e Harris, em setembro, Trump repetidas alegações desmentidas que migrantes haitianos comiam animais de estimação de pessoas em Springfield, Ohio. “Eles estão comendo os cachorros, as pessoas que entraram, estão comendo os gatos”, disse Trump, provocando incredulidade entre os moderadores do debate e Harris. “Eles estão comendo os animais de estimação das pessoas que moram lá.”

O furor sobre os animais de estimação de Springfield foi imprensado entre dois outros episódios separados de matança de cães. Kristi Noem, a governadora republicana de Dakota do Sul, revelada em um livro que ela atirou em seu cachorro Cricket em um poço de cascalho, junto com uma cabra “desagradável e cruel” e três cavalos. Então descobriu-se que Kevin Roberts o homem por trás do polêmico manifesto de direita do Projeto 2025 admitiu ter matado o pit bull de um vizinho com pá por volta de 2004.

Para não ficar para trás, Robert Kennedy Jr, que deverá receber amplos poderes em matéria de política de saúde e alimentação caso Trump vença, revelou que os médicos anteriormente encontrado um verme morto em seu cérebro, que ele escondeu um urso morto em seu carro e o contrabandeou para o Central Park de Nova York para fazer parecer que um ciclista o matou, e que ele estava sob investigação por serrar a cabeça de uma baleia encalhada e levá-la para casa, amarrada ao teto de sua minivan.

“Cada vez que acelerávamos na rodovia, o suco de baleia jorrava pelas janelas do carro, e era a coisa mais nojenta do planeta”, lembrou Kick Kennedy, filha de RFK Jr, em uma entrevista de 2012 sobre o incidente, ocorrido em 20 de setembro. anos atrás.

As repetidas incursões da fauna na campanha eleitoral “foram todas bizarras. Quero dizer, haitianos comendo gatos, plantando um urso morto no Central Park, Kristi Noem atirando em um cachorro de estimação – é tudo perturbador e bizarro”, disse Wayne Pacelle, presidente da Animal Wellness Action e veterano ativista dos direitos dos animais.

Os americanos preocupam-se profundamente com os animais, especialmente com os seus animais de estimação, disse Pacelle, mas estes incidentes não foram usados ​​para promover qualquer causa de bem-estar animal; em vez disso, utilizaram-se para outras prioridades, como as injúrias de Trump contra os imigrantes.

“Tudo isso são casos estranhos, em vez de formar uma narrativa mais ampla que poderia ser contada sobre o bem-estar animal”, disse ele.

“É uma oportunidade perdida pelos políticos de se conectarem às questões de bem-estar animal, que é uma questão universal para todos os eleitores. Temos um grande problema com os animais na nossa sociedade – temos a pecuária industrial, a caça de troféus, temos fábricas de filhotes, brigas de galos e cães. Estes são grandes problemas e existe vontade pública de fazer algo em relação a eles. Em vez disso, temos isso.”

