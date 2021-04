Fura-fila de vacina da Covid-19 pode pagar R$ 10 mil de multa

O Governo do Acre sancionou lei aprovada pela Assembleia Legislativa que pune quem furar a fila de vacinação contra a Covid-19 no estado. Para tentar evitar qualquer tentativa de alguém, seja por qual motivo, ser vacinado sem está inserido nos grupos prioritários definidos pelo Plano Nacional de Vacinação (PNI) a decisão foi mexer no bolso do “fura-fila”.

De acordo com a nova lei, quem desrespeitar a ordem de vacinação estabelecida pelo Poder Público no combate à pandemia da Covid-19 vai ser obrigado a pagar o valor correspondente ao da vacina, mais uma multa no valor de R$ 10 mil reais.

A penalidade não é direcionada apenas a quem for vacinado, a lei diz que as mesmas sanções serão aplicadas a quem permitir, facilitar ou aplicar a vacina estando consciente de que aquela pessoa não atende aos critérios definidos pelo Poder Público.