Futebol europeu: Atlético Madrid vence Getafe enquanto Dortmund empata em casa | Futebol de clubes europeus

Reuters



Alexander Sørloth saiu do banco para marcar de cabeça no final do segundo tempo e dar Atlético Madrid uma vitória difícil por 1 a 0 Getafe na La Liga, o 11º triunfo consecutivo em todas as competições.

O Atlético empatou com o Barcelona no topo da classificação antes do jogo do líder em casa contra o Leganés, no domingo à noite, com 38 pontos, superando o Real Madrid, que está em terceiro, com 37.

O Atlético, que venceu todos os jogos desde o final de Outubro, teve de se esforçar para abrir o marcador e o golo da vitória surgiu numa colaboração entre dois suplentes, aos 69 minutos. O lateral Nahuel Molina fez um longo cruzamento da linha lateral direita que encontrou Sørloth, desmarcado, cujo cabeceamento ao segundo poste bateu o guarda-redes David Soria.

Na Bundesliga, HoffenheimJacob Bruun Larsen, do Brasil, marcou um gol nos acréscimos contra seu ex-clube Borussia Dortmund para empatar em 1 a 1 para os visitantes no domingo e deixar o adversário cair para o oitavo lugar.

Bruun Larsen marcou nos acréscimos do segundo tempo, estragando as comemorações dos torcedores da casa. Gio Reyna colocou o Dortmund em vantagem aos 46 minutos, depois de aproveitar um mau passe para marcar de dentro da área.

Com as preocupações com lesões do Dortmund diminuindo, com o retorno do atacante Karim Adeyemi e Nico Schlotterbeck sendo declarado apto após uma lesão no tornozelo no meio da semana, os anfitriões gradualmente assumiram o controle do jogo após um forte início no Hoffenheim.

Reyna colocou-os no comando, mas eles sofreram com a pressão tardia do Hoffenheim e os visitantes foram recompensados ​​no final do jogo, coroando uma semana ruim para o Dortmund após a derrota por 3-2 na Liga dos Campeões para o Barcelona.

O clube do vale do Ruhr caiu para o oitavo lugar com 22 pontos, com o Bayern de Munique, que sofreu uma derrota por 2 x 1 em Mainz no sábado, liderando a disputa pelo título com 33. O Hoffenheim está em 14º lugar com 14 pontos.