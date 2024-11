Futebol europeu: Simeone critica jogar na Espanha após desastre de enchente | Futebol de clubes europeus

Reuters



O Atlético Madrid O técnico Diego Simeone disse no sábado que não fazia sentido jogar neste fim de semana depois que inundações catastróficas varreram partes da Espanha.

As inundações repentinas mais mortíferas da história moderna de Espanha – e as segundas inundações europeias mais mortíferas do século – mataram pelo menos 211 pessoas e dezenas estão desaparecidos, quatro dias depois que chuvas torrenciais varreram a região de Valência, disse o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, no sábado. Os jogos entre Valência e Real Madrid, juntamente com Villarreal e Rayo Vallecano, estão entre os vários adiados após as inundações.

“Não faz sentido”, disse Simeone aos repórteres antes do jogo de sua equipe em casa, no domingo, contra o Las Palmas. “O que está acontecendo é muito difícil; é muito comovente ver as pessoas que saíram às ruas para ajudar, que com uma pá e as suas ferramentas estão a tentar colaborar e isso fala muito bem do país, do povo, e queremos ajudar onde pudermos. Tem gente passando muito mal, é muito triste e mandam a gente continuar e aqui estamos, continuando.”

O técnico do Barcelona, ​​Hansi Flick, também expressou preocupação com o jogo. Sua equipe recebe o Espanyol em um clássico no domingo. “Se fosse eu, poderia fazê-lo (suspender o esporte) porque é uma tragédia incrível para Valência e para a Espanha como um todo”, disse o alemão. “Conversamos com o Ferran (Torres), que é da área, e não é fácil decidir se o jogo deve ser disputado ou não.

“Para mim é uma tragédia. Aconteceu algo semelhante na Alemanha há três anos; é horrível. Faremos tudo o que pudermos para ajudar. O resto cabe à LaLiga decidir.”

Real Valladolid jogadores posaram com camisetas apoiando as vítimas das enchentes antes do jogo em saúde no sábado.