Gambhir não se preocupa com os cenários finais do WTC da Índia; apoia Rohit e Kohli | Notícias de críquete

Stephen Wertheim



euEm Outubro passado, Joe Biden fez o discurso mais significativo de uma presidência definida pela guerra. Sentado no Salão Oval, ele pediu ao Congresso que aprovasse 106 mil milhões de dólares em ajuda de emergência, principalmente para armar a Ucrânia e Israel nas suas guerras em curso. Ele mal tentou explicar o que os Estados Unidos procuravam alcançar em qualquer lugar, ou como os combates chegariam ao fim. Em vez disso, afirmou que os aliados americanos, e a própria liberdade, estavam sob ataque e que os Estados Unidos tinham de ajudar devido à sua própria identidade como nação. “Somos, como disse minha amiga Madeleine Albright, ‘a nação indispensável’” Biden entoou. Albright serviu como Secretário de Estado no final da década de 1990, no ápice do domínio global da América.

No dia seguinte participei numa reunião de “especialistas externos” convocada pelo Conselho de Segurança Nacional. O grupo, na verdade composto principalmente por profissionais experientes da segurança nacional, elogiou a administração pelo discurso altivo de Biden. Se os participantes tivessem constituído o Congresso dos EUA, teriam carimbado a ajuda naquela tarde e provavelmente acrescentado mais milhares de milhões. (O Congresso real recusou o pedido, aprovando-o apenas após cinco meses de incerteza.)

Pensei comigo mesmo: devo estar morando em outro país que não essas pessoas. O presidente acabou de pedir ao público americano que pague 106 mil milhões de dólares – quase o dobro do orçamento do Departamento de Estado, e para além de cerca de 1 bilião de dólares em gastos anuais com a segurança nacional – para fornecer múltiplas guerras no exterior cujas consequências para os americanos comuns eram, na melhor das hipóteses, abstractas. Não só isso: o presidente parecia insinuar que os americanos não tinham escolha nesta questão porque, como todas as pessoas sensatas sabiam, somos a nação indispensável.

Eu estava tão próximo dos sacerdotes, mas tão distante do sacerdócio.

Me senti menos sozinho, porém mais inquieto, quando me lembrei do que Jake Sullivan tinha escrito em 2019um ano antes de Biden o nomear conselheiro de segurança nacional. Naquela altura, Sullivan tinha instado os democratas a abandonarem a noção de que os Estados Unidos eram a nação indispensável do mundo. “Por si só, a indispensabilidade é mais cansativa do que energizante”, escreveu ele. “Trata-se de satisfazer as necessidades dos outros, não as próprias. E isso não tem limites.”

Ao sair da reunião, percebi que o processo de aprendizagem política e de adaptação política que Democratas tentaram após a derrota para Trump em 2016 – um esforço que informou a campanha de Biden e o primeiro ano no cargo, quando denunciou “guerras eternas” e retirou as tropas dos EUA do Afeganistão – ter terminado. Os funcionários da Casa Branca acreditavam evidentemente que tinham feito as mudanças necessárias e estavam de volta ao comando da política americana e agora podiam defender orgulhosamente o sistema e alardear a sua mais ortodoxa das ortodoxias.

Assim, quando Biden e depois Harris concorreram à presidência em 2024, fizeram-no como candidatos do sistema, até fazerem campanha com a filha de Dick Cheney, Liz. Eles elogiaram a sua rectidão moral, embora a maior parte do país conhecesse os Cheney por patrocinarem o desastre da política externa.

Não é de admirar que Trump tenha apreciado a oportunidade de falar sobre política externa nestas eleições, tal como em 2016. A política externa ajudou Trump a apresentar o seu discurso central: que ele era o estranho que iria derrubar um sistema falido, dispensar o pablum auto-referencial da elite, e recorrer a todos os tipos de métodos para trazer mudanças. A campanha de Biden que se tornou Harris, surpreendentemente, aceitou o papel que Trump lhe atribuiu: defensor nobre do status quo. No seu único debate presidencial, Harris nem sequer declarou a intenção de tentar pôr fim à guerra na Ucrânia. Em vez disso, ela optou por expressar ofensa pela disposição de Trump em lidar com ditadores. A América deve permanecer, disse ela, como um “líder que defende as regras e normas internacionais”.

Tal como em 2016, os Democratas permitiram que Trump fosse o candidato que pelo menos reconhecido que as guerras deveriam acabar mais cedo ou mais tarde, quem pelo menos reconhecido que o intervencionismo militar da era Cheney foi um enorme fracasso (e bipartidário), que pelo menos reconhecido que o espectro daquilo que Trump chamava constantemente de “Terceira Guerra Mundial” era um perigo real e deve ser evitado através de um pensamento realista, e não de banalidades fantasiosas, e não apenas dissuadindo os adversários através da força militar, mas também não tendo medo de procurar acomodações diplomáticas que sirvam os melhores interesses da América.

É claro que não foi a política externa que fez com que os eleitores americanos dessem a Trump a maior vitória dos republicanos em décadas. No que diz respeito a questões singulares, a inflação e a imigração eram mais importantes. Mas as eleições têm múltiplas causas e a política externa foi uma delas. Para começar, o patrocínio da administração Biden-Harris à guerra devastadora de Israel causou uma cratera no apoio árabe-americano no Michigan e noutros lugares. De forma mais ampla, a política externa destila algo que determina as eleições. É o terreno essencial para expressar qual deveria ser a identidade da América como nação, onde o país esteve e para onde deveria ir, quem é o culpado pelos seus males e quem merece o poder agora. Ao retratar os Estados Unidos no mundo, os candidatos políticos contam a história da nação.

Não é preciso assistir às reuniões do Conselho de Segurança Nacional para saber que colocar “a América em primeiro lugar” era a mensagem mais forte do que defender “regras e normas internacionais”. Na verdade, estar entre a elite da política externa de Washington é mais provável que nos cegue para esse facto.

À medida que os Democratas avaliam o futuro do seu partido, a política externa deve fazer parte do cálculo.