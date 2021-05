Garçom é assassinado com 6 tiros dentro da própria casa no Belo Jardim

O garçom Jhonatan Silva Cruz, de 32 anos, foi morto com seis tiros na noite desta quinta-feira (6), após ter a própria residência invadida por criminosos na rua das Palmeiras, no bairro Belo Jardim 2, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, criminosos fortemente armados chegaram no local em uma motocicleta. Dentro da casa, os bandidos se aproximaram do homem, obrigaram ele a ficar de joelhos e dispararam seis tiros contra a vítima, que foi atingida por três disparos na cabeça e os outros três no tórax e abdômen. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu antes de receber socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O corpo foi recolhido e levado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, para a realização de exames.

A Polícia Militar tentou procurar pelos autores do crime, mas ninguém foi encontrado.

Ainda segundo informações da polícia, a vítima trabalha como garçom e não é membro de nenhuma facção criminosa.

As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).