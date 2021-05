Energisa vê impacto positivo em todos segmentos com Ponte do Madeira

O presidente da Energisa, José Adriano, vê que a Ponte do Madeira representa um maior impacto na economia no Acre, em diversos segmentos. “Parabéns ao Estado do Acre”,disse.

O Programa Luz Para Todos terá 2,5 mil ligações em todos os municípios do Acre em 2021. O material já está no almoxarifado da Energisa, garante Adriano.

A queimada é um problema para a rede de distribuição e a chegada do verão deve preceder de conscientização acera dessa questão.