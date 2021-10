Gefron apreende 10 kg de cocaína em residência no município de Brasiléia

Após a prisão de um dos envolvidos no sequestro e roubo da caminhonete do motorista da deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB), identificado por Sidomar que estava na companhia da sua esposa Joelma, foi apreendido cerca de 10 kg de cocaína no bairro José Hassem, no município de Brasiléia, interior do Acre, na noite de sexta-feira, 22.

De acordo com informações repassadas ao ac24horas, a ação que culminou com a apreensão do entorpecente ocorreu pelo Grupo Especial de Fronteira (Gefron), Polícia Militar e Polícia Federal.

O delegado Remulo Diniz, declarou que a droga foi encontrada na residência de um homem de 25 anos, cuja identidade não foi revelada. Diniz destacou que o entorpecente seria encaminhado a cidade de Rio Branco. Após a apreensão, o indivíduo foi preso em flagrante.

