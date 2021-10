Motorista de Perpétua Almeida é sequestrado com esposa e bandidos roubam caminhonete

O motorista da deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB), identificado por Sidomar juntamente com sua esposa Joelma, foram sequestrados por criminosos no Bairro Tancredo Neves, na capital, na última sexta-feira, 22.

Segundo informações apuradas pelo ac24horas, o motorista e a mulher foram rendidos em frente a residência onde residem e feitos reféns pelos bandidos. No entanto, horas depois, ambos foram amarrados e abandonados em um ramal, cuja localidade não foi revelada.

Em seguida, uma mulher seguiu com a caminhonete modelo Amarok Branca no intuito de atravessar para Cobija, na Bolívia, para negociar por entorpecentes, porém, ela acabou sendo interceptada pelas forças de segurança do Estado.

Na manhã deste sábado, 23, a parlamentar usou as redes sociais para lamentar o episódio. “Eu, minha equipe de mandato, a família do meu motorista, Sidomar e sua esposa Joelma, vivenciamos nesta noite horas de tristeza e infinita agonia com o sequestro do Sidomar, meu motorista e da Joelma, esposa dele. Foram levados (na caminhonete que ele dirige). Graças a Deus meu motorista e sua esposa foram liberados, estão em casa e estão bem”, declarou.

Almeida fez questão de agradecer ao empenho e trabalho do secretário de Segurança, Paulo César, pela rápida mobilização. “Fico no aguardo que os culpados sejam punidos com o rigor da lei”, ressaltou.

com informações de Ac24horas