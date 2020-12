Giro recupera motocicleta roubada em Rio Branco

Na tarde desta quinta-feira (10), uma ação rápida entre policiais militares do 1° BPM e do GIRO, resultou na recuperação de uma motocicleta roubada havia pouco tempo no centro da capital acreana.

Os policiais conseguiram reaver o veículo no final do bairro Apolônio Sales. O criminoso abandonou a motocicleta antes da chegada das equipes policiais. Na ação ninguém foi preso.