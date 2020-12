Traficante é preso com quase 18 kg de maconha em residência no Nova Estação

Uma ação do Policiais Militares do Choque do Batalhão de Operações Especiais (Bope) resultou na prisão de um traficante identificado como Bruno Cristian Santos Guerra, de 20 anos. A prisão aconteceu em uma residência localizada na rua Belém, no bairro Nova Estação, em Rio Branco.

A guarnição policial recebeu uma denúncia anônima de que uma casa estava sendo usada para vender entorpecentes. Os policiais se deslocaram até ao local e, em frente ao endereço denunciado encontraram Bruno. Foi feito uma revista pessoal e inicialmente não foi encontrado nada de ilícito, os policiais adentraram na casa e dentro de um quarto foi encontrado 19 barras de maconha dentro de um saco de fibra e 27 tabletes do mesma droga em um recipiente, totalizando aproximadamente 18 kg do entorpecente.

Diante dos fatos foi dada foi de prisão e o traficante foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos. Bruno responderá pelo crime de tráfico de drogas