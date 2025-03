Gleisi Hoffmann e Alexandre Padilha tomam posse co...

Gleisi Hoffmann e Alexandre Padilha tomaram posse nesta segunda-feira, 10, em cerimônia no Palácio do Planalto ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, respectivamente na Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República e no Ministério da Saúde. Veja como foi no vídeo.

Gleisi será a nova responsável pela articulação política do governo federal, no lugar de Padilha, que substitui Nísia Trindade na Saúde. As mudanças fazem parte da reforma ministerial do governo Lula, iniciada em janeiro com a troca do também petista Paulo Pimenta por Sidônio Palmeira na Secom.