Gleisi orienta bancada do PT sobre prioridades do...

A ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, participou nesta terça-feira de reunião da bancada do PT na Câmara sobre as propostas que são prioridades do governo Lula no primeiro semestre.

Ao lado do líder do governo na Casa, José Guimarães, a ex-presidente do partido afirmou que quer os deputados petistas dedicados à aprovação do projeto da isenção do Imposto de Renda até 5.000 reais, da PEC da segurança pública e da medida provisória que ampliou as ações que podem receber dinheiro do fundo social do pré-sal.

Além das finalidades que já eram previstas em lei, a MP 1.291 de 2025 autoriza o governo a usar o fundo do pré-sal para “enfrentar os efeitos das mudanças climáticas, incluindo as consequências sociais e econômicas de calamidades públicas” e implementar “políticas de infraestrutura social e habitação de interesse social”.

Um dos principais objetivos da medida provisória é direcionar dinheiro da exploração do pré-sal para turbinar o Minha Casa, Minha Vida. Na semana passada, a secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, liberou 15 bilhões de reais do fundo social para financiar operações de crédito no programa habitacional.