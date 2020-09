Goleiro acreano Weverton é 3º goleiro mais convocado por Tite

O portal Lance processou as informações para lembrar que o acreano Weverton é o terceiro goleiro mais chamado para a Seleção Brasileira pelo técnico Tite.

A convocação desta sexta-feira (18) é a décima primeira desde quando o treinador assumiu, em junho de 2016. Ele está atrás apenas de Alisson (16) e Ederson (15) em número de convocações e entrou em campo em dois dos 48 jogos do Tite à frente da Seleção.

“Muito feliz em defender mais uma vez a camisa da Seleção. É o sonho de qualquer jogador e, graças a Deus, com muito trabalho e empenho, o objetivo foi alcançado. Agora é me dedicar cada vez mais para ajudar o Palmeiras e a Seleção. Agradeço a Deus, meus companheiros de Palmeiras, comissão técnica, todos que trabalham comigo e ao Tite e sua comissão pela oportunidade”, afirmou Weverton ao site do Palmeiras.