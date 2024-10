“Gosto do lado não filtrado das pessoas com deficiência”

Artus no restaurante Loké, Paris 2, 16 de outubro de 2024. EMMA BURLET PARA “O MUNDO”

Artus combinou de se encontrar a poucos passos de sua casa e do futuro clube de comédia que abrirá em dezembro. No bairro da rue Saint-Denis, em Paris, onde mora há quinze anos, o diretor preencheuUm pouco mais tem seus hábitos. Na Loké, uma simpática lanchonete curda, o comediante e ator conhece todos e todos os pratos. Como bon vivant, ele recomenda avidamente o Riha Tuj: carne picada picante grelhada em fogo de lenha, colocada em pão curdo caseiro e guarnecida com salada, tomate, cebola roxa, salsa, hortelã e endro. Na verdade, é uma delícia, mas ele não toca nela. Nos últimos meses, Artus perdeu 35 quilos para as necessidades do filme Os Pampas, de Antoine Chevrollier (lançamento previsto para 5 de fevereiro de 2025), e se conhece bem o suficiente para saber que está à mercê de aceitá-los de volta. “Estou de dieta, desta vez estou fazendo ceto (a dieta cetogênica), lipídios, mas zero carboidratos »explica esse ex-obeso, com um copo d’água na mão.

Ao contrário do que lhe disse Léa Salamé no set de “Que horas! », no dia 27 de abril na França 2, sua escolha de parar de beber, de fumar e de prestar atenção ao que come não o fez “cansativo”. “Tenho uma festa todo mês com amigos. Gosto de excesso, por isso tomo cuidado. Eu sei que meu peso vai oscilar constantemente”diz este chef treinado. Artus, nascido Victor-Artus Solaro, nunca se sentiu melhor consigo mesmo. “Pela primeira vez na minha vida, aos 37 anos, sinto-me no lugar. Larguei a mochila, essa ansiedade de não saber o que o amanhã vai trazer, parei de correr atrás dessa necessidade de segurança. »

O imprevisível triunfo do seu primeiro filme, Um pouco mais (quase 11 milhões de entradas, o nono maior sucesso do cinema francês), “calmo, calmo”. “É isso, depois de quinze anos de carreira estou validado”ele disse, sorrindo. E, para coroar este período próspero, o seu novo espectáculo individual está actualmente em exibição para casas cheias no Théâtre Edouard-VII em Paris, antes de se apresentar para públicos esgotados no Zénith. “Noventa e cinco por cento dos ingressos foram vendidos antes do lançamento do filme”ele especifica. Aqueles que conhecem o humor trash de seus programas anteriores ficam maravilhados, e os poucos que pensaram que encontrariam a benevolência de Sylvain, seu falso personagem com deficiência mental deUm pouco maissão às suas custas.

“Não seja colocado em uma caixa”

