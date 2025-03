Governador Gladson Camelí reforça parceria com o TRE-AC em ações de cidadania e inclusão

Samuel Bryan



O governador Gladson Camelí recebeu, na tarde desta segunda-feira, 31, a visita institucional do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), desembargador Júnior Alberto Ribeiro, no Escritório de Governo, em Rio Branco. Durante o encontro, foram discutidas iniciativas voltadas ao fortalecimento da cidadania e da inclusão social, em parceria com órgãos estaduais.

Entre os temas abordados, destacou-se a realização de uma ação conjunta entre o TRE-AC e a Polícia Civil, no próximo dia 2 de abril, para a emissão de carteiras de identidade destinadas a crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista. O atendimento ocorrerá na sede do TRE-AC, garantindo mais acessibilidade e conforto às famílias.

Outro projeto apresentado ao governador foi o Eleitor Alfabetizado, uma iniciativa que levará serviços eleitorais às comunidades indígenas do estado. A primeira ação está prevista para acontecer na Aldeia Jatobá, localizada no município de Assis Brasil. Dada a dificuldade de acesso à região, que só pode ser alcançada via rio ou aérea, o TRE-AC solicitou o apoio do governo estadual para viabilizar transporte e logística.

Neste ano, o TRE-AC celebra seu cinquentenário, reforçando seu compromisso com a democracia e ampliando sua atuação em projetos de impacto social. O governador Gladson Camelí prontamente atendeu aos pedidos de apoio da instituição, reafirmando seu compromisso com o fortalecimento das instituições democráticas e o apoio às iniciativas do tribunal.

“A democracia se fortalece quando garantimos o acesso da população aos serviços essenciais. O Estado é parceiro do TRE-AC nessas iniciativas que promovem cidadania e inclusão”, destacou Camelí.

Com essas ações, o TRE-AC reafirma sua responsabilidade social e seu papel na construção de um estado mais acessível e democrático para todos os acreanos.

