Governo divulga calendário de pagamento do Bolsa Família 2021

O Governo Federal oficializou nesta segunda-feira (11), o calendário anual de pagamentos dos benefícios financeiros do Programa Bolsa Família para o ano de 2021.

Os pagamentos serão iniciados no próximo dia 18 de janeiro para os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) de final 1. Atualmente, mais de 14 milhões de famílias são beneficiadas pelo programa do governo.

Os últimos beneficiários a receberem o pagamento serão aqueles cujo NIS final seja 0, e devem receber a primeira parcela em 29 deste mês. O calendário se estende até 23 de dezembro, data do pagamento da última parcela a este mesmo grupo.

A Caixa Econômica Federal vai começar a pagar o benefício do Bolsa Família digitalmente, por meio do aplicativo Caixa Tem, a partir de dezembro. Para tanto, o banco abrirá uma conta social digital para todos inscritos no benefício.