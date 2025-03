Governo do Acre anuncia realização da 5ª Conferência Estadual de Meio Ambiente em março

Ana Thaís Cordeiro



Com o tema “Emergência Climática: os desafios da transformação ecológica”, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), anuncia a realização da 5ª Conferência Estadual de Meio Ambiente (Cema).

O encontro tem como objetivo fortalecer as políticas ambientais do Estado, contribuindo para a elaboração de propostas que subsidiarão a implementação da Política Nacional sobre Mudança do Clima.

O evento será realizado na próxima terça-feira, 11, a partir das 7h30min, no Teatro Universitário da Universidade Federal do Acre (Ufac), em Rio Branco. Os interessados, devem realizar a inscrição, por meio do link:https://www.even3.com.br/5-conferencia-estadual-do-meio-ambiente-cema-534610/. A conferência irá reunir diferentes tipos de inscrição: delegados eleitos e natos, com direito à voz e voto; convidados, com direito à voz, sem direito a voto; e observadores, que poderão acompanhar os debates, mas sem direito a voz e voto.

Na etapa estadual, as delegações municipais e os delegados natos irão debater e aprimorar as propostas criadas na etapa municipal, visando definir diretrizes que serão levadas para a 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente (CNMA), que ocorrerá entre os dias 6 e 9 de maio, em Brasília (DF).

O secretário de Meio Ambiente, Leonardo Carvalho, destacou a importância do evento para uma construção participativa das políticas públicas.

“A conferência é uma oportunidade única para debatermos as ações necessárias para enfrentar a emergência climática que estamos vivendo e suas consequências. As propostas geradas terão impacto direto na formulação de políticas públicas ambientais de âmbito nacional”, afirmou o secretário.

A 5ª Cema será organizada em cinco eixos temáticos: mitigação, adaptação e preparo para desastres, transformação ecológica, justiça climática, governança e educação ambiental. Cada um desses eixos será desenvolvido com base nas características regionais do Acre, orientando a elaboração de propostas que serão levadas para a etapa nacional. Ao final do evento, serão escolhidos até 30 delegados para representar o Acre, em Brasília.

