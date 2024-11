Governo do Acre avança nas tratativas para construção do novo Porto de Cruzeiro do Sul, com início das obras previsto para 2025

Karolini Oliveira



“Desde 1995 eu frequento a feira e, olha, pela primeira vez eu vejo um estande do Acre aqui. Eu tive o privilégio de passar na terra de vocês, na capital. Eu fiz aquela viagem mais longa do mundo, saindo da rodoviária de São Paulo até Lima, no Peru, aí passamos em Rio Branco. Eu tive um primo que era militar e viveu muitos anos ali. Ele adorava e insistia pra eu ir, e eu nunca tive a oportunidade, aí deu certo em 2011. Eu gostei, mas não pude sair da rodoviária”, contou o agente de viagem, Lenio Fregapani, no estande do Acre, na Feira Internacional de Turismo de Gramado (Festuris), no Rio Grande do Sul.

Lenio conversou sobre suas viagens e experiências com Wigberto Nunes, proprietário da Pousada Bom Descanso, que fica na comunidade Crôa, no município de Cruzeiro do Sul, no Acre. E a conversa rendeu, regada à cachaça de jambú (uma erva típica da Região Norte do Brasil que adormece e faz tremer os lábios), e animou Lenio com as explicações de Wigberto sobre todos os tipos de árvores e bichos que são encontrados na floresta acreana.

Mesmo tendo passado pela capital acreana, ainda que sem sair da rodoviária, foi em Gramado, na Festuris, que Lenio ouviu e experimentou mais da cultura, história e sabores do Acre: “Em Manaus tinha um prato bem quente e que adormecia a língua. E a cachacinha de vocês tá me adormecendo o corpo inteiro”, disse Lenio com sorriso no rosto, se referindo à cachaça de jambú, um ingrediente famoso por causar o tremelique nos lábios quando saboreado no tacacá e, no caso de Lenio, na bebida produzida no Acre.

A cachaça de jambú e outras tantas bebidas como vinho, água de coco, refrigerante, energético, e quitutes como biscoitos de goma, castanha, farinha de tapioca e farinha de macaxeira são algumas das variadas opções de sabores que estiveram presentes no estande do Acre na Festuris, na sexta-feira, 6, e sábado, 7, na Serra Gaúcha.

Tanto a degustação dos produtos acreanos como a participação de Wigberto na feira aconteceu com o apoio do governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), em parceria com o Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), Sindicato da Indústria de Produtos Alimentares ligado à Federação das Indústrias do Acre (Fieac), e do Programa REM (REDD+ Early Movers), que financiou a ida do empreendedor.

Ao lado de Wigberto, outros quatro empreendedores do trade turístico do Acre também participaram da feira, com o apoio do Estado e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/AC), que custeou parcialmente a ida dos profissionais.

“Viemos acompanhando quatro agências de turismo que o Sebrae está apoiando a vinda pra que eles possam contribuir com parceria junto à Secretaria de Turismo e vender o destino do Acre. Então, a minha participação aqui é pra contribuir com isso, e eu amo o meu estado e fomentar essa parte do turismo lá, não só com as agências de turismo, mas toda a cadeia, transporte, hotelaria, gastronomia e a nossa cultura. A experiência é maravilhosa. Então, eu nem sinto que estou trabalhando. Gosto muito do que eu faço”, disse Ruama Demir, coordenadora de Serviços e Comércio do Sebrae/AC.

“A intenção nossa aqui é promover o estado nas regiões Sul e Sudeste e também conhecer alguns potenciais que nos interessam no turismo. Então, assim, hoje a gente propõe fazer um networking com os nossos colegas que vieram pelo Programa REM e Sebrae, e também entramos em contato com algumas consultorias para promover, fomentar e desenvolver mais o nosso turismo, empreendedorismo e enriquecer cada vez mais a culinária regional do nosso estado”, detalhou a diretora de assessoramento técnico da Sete, Núbia Musis.

Wigberto, da Pousada Bom Conforto, no Crôa/CZS/AC, que apresentou as belezas e sabores do Acre ao Lenio no início da matéria, disse estar grato pela experiência proposta: “Para mim, hoje é um sonho estar aqui, porque quando comecei a pousada, eu pensava que eu não ia chegar até aqui porque eu sempre dizia trabalhar lá só para a questão de um dia eu me aposentar e ter um local para ficar. Mas eu vi que o espaço seria um lugar que também poderia ser aproveitado no turismo, no Crôa, que é um lugar bastante procurado. Então, eu investi e hoje o meu trabalho é bem visto. Recebi o convite para vir para à feira e estou muito grato, aprimorando mais o trabalho e mostrando o turismo não só em nível de Crôa, mas também em nível de estado”, expressou.

Animado com a conversa, Lenio contou ainda ser colunista do jornal O Taquaryense, um dos mais antigos do Rio Grande do Sul e do Brasil, e expressou interesse em publicar matéria sobre suas interações na feira: “Eu tenho uma coluna no jornal, no Rio Grande do Sul, é o segundo jornal mais antigo do estado e o sexto jornal mais antigo do Brasil. E ele é composto ainda letrinha por letrinha, que nem no tempo do Gutenberg”, informou Lenio propondo acordo para troca de informações.

Como combinado e feita a troca de contatos para compor a matéria especial sobre a potência do turismo do Acre e para a coluna do Stenio, no Rio Grande do Sul, esta matéria também destaca a atualização da rota de ônibus que Lenio fez em 2011 e que agora liga o Atlântico ao Pacífico, partindo do Rio de Janeiro a Lima/PE.

Com riqueza de participações e experiências únicas e essenciais, confira também a sessão especial sobre o que disseram os participantes da trade turístico acreano com apoio do governo do Acre, em parceria com REM e Sebrae/AC.

Thaly Figueiredo – Agência Destino Acre

“É muito gratificante estar aqui. É a minha primeira vez numa feira nacional e internacional. Então, assim, eu já sou apaixonada pelo meu estado e aqui eu tive a oportunidade de falar quase oito horas por dia sobre o que tem de melhor no Acre. E tem sido realmente muito recompensador ver o brilho nos olhos das pessoas para conhecer o nosso estado e a gente ter oportunidade de esclarecer e apresentar o que a gente tem de melhor. Isso é maravilhoso”, disse.

“A gente teve acesso ao meeting, que foram palestrantes do Brasil todo, com olhar de mercado. Viemos falar do estado e também pra prospectar negócios, parceiros comerciais e, quem sabe, futuros clientes também. Então, o meeting foi importante pra gente despertar pra esse lado empresarial. E a dica que eu deixo para quem deseja participar das próximas feiras é: fiquem atentos ao calendário nacional de eventos e fiquem próximos de quem faz a política pública, que é a Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo e também o Sebrae/AC, porque eles organizam e nos convidam para participar”, destacou Thaly.

Gratielle Oliveira – Agência Galb Viagens e Turismo

“É gratificante a gente poder levar um pouquinho do nosso estado pra outras pessoas conhecerem a nossa cultura. Quando a gente viaja, as pessoas perguntam se o Acre existe, e estamos aqui pra mostrar que ele existe sim, e é bonito”.

Victor Toledo Pontes – Operadora Ayshawã Travel

“O produto nosso é único no Brasil. Tava todo mundo querendo ouvir sobre o Acre e a Ayashawã. Gramado foi uma surpresa. E a Festuris, em particular, está com um novo espaço, que é o espaço holístico, do turismo de transformação. E nós recebemos o convite da Festuris para poder estar aqui, e com o apoio do Sebrae e da Sete conseguimos estar. Esse apoio flexibiliza a participação dos empreendedores nessa área, abrindo também novos caminhos para novos clientes, ideias e sugestões. Então, isso é de suma importância, e o acompanhamento das instituições junto com o empresariado também, para dar suporte, para poder auxiliar os empresários, então [o sentimento ] é de muita gratidão mesmo por estar hoje aqui por meio do Sebrae/AC e da Sete”.

“Pela manhã tivemos o meeting, que são painelistas que vêm atuando na área do turismo nacional e internacional. Então, nós pegamos muitas ideias, muitas inspirações, virou muita chave. E aí no período da tarde foi o evento da Festuris, que aí é onde entra o networking, é onde podemos fazer parcerias e mostrar o Acre de uma forma diferente para o resto do país e do mundo. Saímos aqui com a bagagem cheia de perspectivas e bons negócios. Fechamos aí duas empresas internacionais para poder vender os produtos do Acre e também conseguimos algumas vendas B2C, direto para os clientes. Então, agora vamos voltar para o Acre, receber essa galera e trabalhar”, destacou Victor.

Antônio Pereira Mesquita – Amazzon Tour Turismo

“Pra mim tá sendo uma novidade. Eu estou imensamente feliz pela oportunidade, porque é a primeira feira internacional de turismo que eu participo e ter essa oportunidade, olhando pelo retrovisor, eu vejo que eu teria errado se eu não tivesse vindo. Hoje eu estou tendo diversos contatos, estabelecendo diversas trocas de cartões, fazendo o networking, conhecendo as pessoas, conhecendo mais o que é fazer turismo. E vejo também que não estou tão errado em fazer a coisa da forma como eu venho fazendo, trabalhando, oferecendo sempre o melhor que a gente pode oferecer e, com isso, participando de dois dias e palestras excepcionais, palestras que tocam a gente”.

“E eu andei um pouco aqui na feira e vi que o nosso estande está bastante prestigiado. Seria bom se a gente tivesse tido a oportunidade de pegar o registro de todas as pessoas, mas tornaria até impossível porque o importante é a atenção, é a informação que precisamos dar aos nossos visitantes aqui. Então, eu quero aqui agradecer ao governo do Estado do Acre, à Secretaria de Turismo, ao Sebrae/AC. Está sendo um aprendizado trabalhar com vocês, e os meus colegas do Acre, o Wigberto, de Cruzeiro do Sul, que eu digo pra todo mundo: ‘o melhor lugar pra se morar no Acre é Cruzeiro do Sul, porque Deus abençoou com uma natureza tão verde, tão completa como é lá’”, destacou Mesquita.

