Israel diz que houve ‘certo progresso’ nas negociações de cessar-fogo no Líbano | Israel

William Christou in Beirut



O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, disse na segunda-feira que “certo progresso” foi feito nas negociações de cessar-fogo no Líbano, onde Israel tem estado envolvido em combates. Hezbolá por mais de 13 meses.

“Estaremos prontos para estar lá se soubermos, em primeiro lugar, que o Hezbollah não está na nossa fronteira, está ao norte do rio Litani, e que o Hezbollah não será capaz de se armar com novos sistemas de armas”, disse Saar.

Acrescentou que os esforços diplomáticos estavam a decorrer através da mediação dos EUA, mas que a falta de um mecanismo de aplicação em qualquer acordo futuro continuava a ser um obstáculo.

O objectivo declarado de Israel na sua invasão terrestre do sul Líbano O objetivo era permitir o regresso dos residentes do norte de Israel, dos quais dezenas de milhares foram deslocados desde que o Hezbollah começou a disparar foguetes “em solidariedade” com o Hamas, em 8 de outubro de 2023.

Israel disse que o Hezbollah precisaria recuar para norte de Litani, a 29 quilómetros da sua fronteira norte, para garantir a segurança do norte. Israel.

Os esforços diplomáticos não se limitaram apenas aos canais dos EUA, uma vez que a rádio do exército de Israel informou que o ministro dos Assuntos Estratégicos de Israel, Ron Dermer, visitou a Rússia na semana passada para discutir formas de alcançar um cessar-fogo no Líbano.

Saar disse que a Rússia poderia desempenhar um papel num acordo de cessar-fogo, ajudando a garantir que as armas não fluam para o Hezbollah através da Síria, onde estão presentes tropas russas.

O primeiro-ministro interino do Líbano, Najib Mikati, também se encontrou com vários líderes árabes, incluindo o rei Abdullah II da Jordânia e o príncipe herdeiro do Kuwait, na Cimeira Árabe-Islâmica em Riade, na segunda-feira.

Apesar do progresso relatado num acordo de cessar-fogo, o Hezbollah disse que não viu nenhuma proposta real chegar à sua mesa, nem espera que isso aconteça tão cedo.

Mohammad Afif, chefe do gabinete de comunicação social do Hezbollah, disse numa conferência de imprensa na segunda-feira: “Há um grande movimento entre Washington e Moscovo e Teerão e várias capitais.

“Acredito que ainda estamos na fase de testar o terreno e apresentar ideias iniciais e discussões proativas, mas até agora não há nada real ainda.”

Qualquer cessar-fogo no Líbano teria de ser aprovado pelo Hezbollah e, ​​presumivelmente, pelo seu patrono, o Irão. O secretário-geral do Hezbollah, Naim Qassem, disse que o grupo está pronto para um cessar-fogo com Israel e que recuou da sua exigência anterior de que um cessar-fogo em Gaza ocorresse antes de parar os combates.

Apesar do aparente movimento num acordo de cessar-fogo, os militares de Israel anunciaram no domingo que estavam a expandir o seu ataque terrestre no sul do Líbano. O chefe das forças armadas de Israel, Herzi Halevi, aprovou a expansão da operação terrestre no sul do Líbano, que poderia envolver milhares de mais soldados permanentes e de reserva, informou a emissora estatal de Israel, Kan.

O ministro da defesa de Israel, Israel Katz, disse no domingo que Israel derrotou o Hezbollah e que mais ganhos poderiam ser obtidos no Líbano.

“Agora é nossa função continuar a pressionar para colher os frutos dessa vitória”, disse Katz. Ele acrescentou que espera que o Líbano se junte a outros países na normalização das relações com Israel.

Israel disse que a sua invasão terrestre do sul do Líbano, lançada em 30 de Setembro, seria “limitada e direccionada” e visava desmantelar a infra-estrutura do Hezbollah na área.

Grandes áreas da área fronteiriça no sul do Líbano foram arrasadas desde então, com dezenas de aldeias fronteiriças parcial ou completamente destruídas por Israel.

O Hezbollah tem lutado contra o avanço das tropas israelenses, com Afif, seu chefe de mídia, afirmando na segunda-feira que Israel não foi capaz de “ocupar uma única aldeia” em 45 dias de combates.

A extensão do progresso de Israel no sul do Líbano não é clara, mas tropas e tanques israelitas foram fotografados até três quilómetros no interior do sul do Líbano.

Mais de 3.190 pessoas foram mortas e mais de 14 mil feridas por Israel no Líbano desde o início dos combates, há um ano, a grande maioria nos últimos dois meses.