Governo do Acre conclui primeira etapa do monitoramento da execução do Plano Plurianual 2024-2027

Aldeir Oliveira



O governo do Acre concluiu nesta segunda-feira, 7, a primeira etapa do monitoramento de execução do Plano Plurianual 2024-2027 (PPA). Desde o final de março, a Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan), por meio da Diretoria de Planejamento Estratégico e Governança (Dirpla), promoveu uma série de reuniões com os órgãos estaduais para avaliar o andamento das metas físicas e financeiras dos programas previstos no PPA. Os encontros com os órgãos foram organizados de maneira a reunir todos os executores dos eixos temáticos do PPA. Ao todo foram realizadas 8 reuniões com a participação de 25 órgãos.

De acordo com a diretora de Planejamento Estratégico e Governança, Regiane Cristina, o monitoramento do PPA é uma estratégia essencial para aprimorar a gestão pública, “O acompanhamento será periódico, com ciclos a cada três ou seis meses, permitindo o diagnóstico contínuo da execução das políticas públicas. A partir disso, eles realizam o alinhamento para execução de 2025 e também pensam no processo de revisão do PPA”, explica.

Participação técnica e articulação institucional

As reuniões técnicas envolvem diretamente secretários, gestores das pastas, diretores e as equipes de planejamento e orçamento de cada órgão. “Garantimos a participação dos técnicos responsáveis por essas áreas, o que tem sido fundamental para a qualidade das discussões”, afirmou a diretora.

Participaram das reuniões os seguintes órgãos: Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas (Sepi); Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac); Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais (IMC); Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri); Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Estado do Acre (Cageacre); Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater); Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf); Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE); Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM); Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) ; Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (Seel); Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp); Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC); Polícia Militar do Acre (PMAC) ; Polícia Civil do Acre (PCAC); Defesa Civil do Estado do Acre; Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema); Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE); Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen); Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC); Secretaria de Estado da Mulher (Semulher); Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon); Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH); Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre) e Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

Consolidação de dados e análises

O acompanhamento dos dados monitorados se deu por meio dos relatórios de execução física e financeira enviados trimestralmente pelos órgãos. Com as informações disponibilizadas, a equipe técnica da Dirpla consolida os dados e elabora uma média de execução por objetivo e por programa, além de uma análise da execução orçamentária. “A partir disso, são feitas análises e sugestões de melhoria para a execução de 2025 e dos dois últimos anos do PPA”, completou a diretora.

Resultados serão publicados

O próximo passo será a publicação de um boletim com os principais resultados do primeiro ano de execução do PPA. O documento será divulgado à população e encaminhado aos órgãos de controle. “Esse relatório vai garantir transparência à sociedade sobre os resultados alcançados em 2024”, concluiu Regiane Cristina.

The post Governo do Acre conclui primeira etapa do monitoramento da execução do Plano Plurianual 2024-2027 appeared first on Noticias do Acre.





Leia Mais: Agência do Acre