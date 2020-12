Governo do Acre entrega 60 veículos, entre vans, ônibus e equipamentos à Segurança Pública

O governador Gladson Cameli e o secretário de Justiça e Segurança Pública, coronel Paulo Cezar dos Santos, entregaram na tarde desta segunda-feira, 14, em frente ao Palácio Rio Branco, veículos oficiais, viaturas e equipamentos de rádio HT que serão usados no policiamento do Estado.

São 60 automóveis, entre 4 vans modelo furgão, um ônibus e 200 rádios HT que irão reforçar as equipes de segurança, inclusive, vans que irão ser realocadas para o sistema penitenciário.

As aquisições dos veículos são parte de fruto de emenda do deputado federal Alan Rick (DEM). Em sua fala, o deputado federal Alan Rick (DEM) comemorou a liberação das emendas e destacou que decidiu abraçar a causa da segurança pública.

“Eu abracei a causa da segurança pública e todo o sistema de segurança, TJ e o MP sabem disso. Quero dizer que todos integrantes de segurança pública podem contar comigo e com o nosso mandato”, afirmou.

Em sua fala, Cameli fez críticas aos órgãos de justiça, mas não citou explicitamente ninguém. “Eu quero saber por que alguns órgãos não vão pra cima do governo passado, e parece que tudo que falta é só agora. Tenho chamado as instituições para ajudar, mas se não querem ajudar, que vá. Quero justiça para todos. Eu vou cumprir com o meu papel. Eu não vou aceitar certos tipos de situações, meu muito obrigado”, afirmou.