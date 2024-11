Governo do Acre promove encontro de letramento e desconstrução do racismo para servidores da Assistência Social

Karolini Oliveira



Discutir e planejar políticas públicas em prol dos empreendedores que participam da economia popular e solidária é a proposta de Conferência Estadual de Economia Solidária, promovida pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), na próxima segunda-feira, 18, às 8h, no auditório do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/AC), em Rio Branco.

O evento é realizado após a realização de etapas em municípios do interior do estado, nas regiões do Juruá, Alto Acre e Baixo Acre, e também conta com o apoio do governo federal, Prefeitura de Rio Branco e Sebrae/AC. Com acesso gratuito ao público, cerca de 200 pessoas são esperadas para o evento.

A diretora de Empreendedorismo da Sete, Bianca Muniz, explica que o objetivo do evento é fortalecer a economia solidária no estado e em nível nacional, levando em consideração as particularidades da região amazônica.

“A região amazônica apresenta desafios específicos, como longas distâncias, dificuldades de acesso, condições climáticas adversas e altos custos de produção, que precisam ser considerados nas políticas públicas. É fundamental que o Acre tenha representação na conferência nacional, para garantir que as necessidades da região sejam atendidas e que as políticas públicas sejam adequadas à realidade local”, destaca.

Ainda segundo a gestora, 24 pessoas devem ser eleitas na etapa estadual, entre membros do poder público, empreendimentos locais e sociedade civil, para representar o estado na 4ª Conferência Nacional de Economia Popular e Solidária, em 2025.

“Na Conferência Estadual serão discutidas as propostas surgidas nas conferências municipais e serão eleitos os representantes que irão participar da Nacional, um espaço onde vão ser debatidas novas diretrizes de economia popular e solidária, sobre benefícios para os nossos empreendedores, considerando as contribuições de todos os estados”, detalha.

