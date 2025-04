Governo do Acre promove workshop em valorização ao artesanato local

Maria Fernanda Arival



Com a presença de profissionais do segmento do artesanato, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete) e da Coordenação Estadual do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), em parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Acre (Sebrae), promoveu a palestra “Mãos que transformam: arte em cada detalhe”, nesta quarta-feira, 2, no auditório do Sebrae, em Rio Branco.

O evento ocorreu em alusão ao Dia Nacional do Artesão, comemorado em março, e contou com uma palestra do educador e gestor de projetos Aldemar Maciel, sobre as diretrizes nacionais do artesanato.

Antonio Kleder Bezerra, artesão de biojoias, participou do evento e ressaltou a relevância da iniciativa. “Eu acho bem interessante ver o poder público, os órgãos, as entidades governamentais valorizando o artesanato, dando essa abordagem de identificação regional. É interessante saber que estamos sendo valorizados”, explica.

O artesão destaca, ainda, que a palestra é importante para entender o que há de novo nas políticas voltadas ao artesanato. “Eu quero ver o que há de novo e quais são as políticas nas decisões voltadas para atender algumas reivindicações que a gente fez há um tempo junto ao nosso setor de artesanato”, diz.

O titular da pasta, Marcelo Messias, parabenizou os artesãos e destacou que a ação tem uma agenda para valorizar os profissionais. “Comemoramos o Dia do Artesão com muito conhecimento, em uma programação especial, com palestra e apresentação de diretrizes nacionais do artesanato. Em parceria com o Sebrae, trouxemos esses profissionais para comemorar o dia deles”, explica.

A diretora de Empreendedorismo da Sete, Patrícia Parente, explicou que a iniciativa celebra o dom e o conhecimento tradicional. “Esse conhecimento não pode ser perdido e precisa ser valorizado para ter continuidade. O artesanato retrata tanto da nossa história e do nosso Acre, por isso a gente está nesse dia de celebração. Nosso primeiro workshop vai trazer novidades das diretrizes das feiras deste ano, o que o PAB mudou, quais são as atualizações para que os artesãos estejam preparados para esse ano”, afirma.

Para a coordenadora do Artesanato Acreano, Risoleta Queiroz, o workshop é uma oportunidade para os artesãos. “Vamos mostrar um pouco do que o PAB tem para esse ano de 2025 para os artesãos. É uma oportunidade para eles mostrarem um pouco do trabalho deles também”, explica.

Os participantes tiveram ainda um momento de descontração com um profissional de educação física que guiou brincadeiras com movimentos para alongamento de todas as partes do corpo.









































