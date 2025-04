O futuro dos EUA do App de vídeo se resume ao fio – DW – 04/04/2025

Tiktok Já deveria ser fechado nos Estados Unidos, de acordo com a lei.

No ano passado, o governo Biden exigiu que as operações dos EUA do aplicativo de vídeo chinês fossem vendidas ou enfrentassem uma proibição nacional sobre questões de segurança nacional.

Os legisladores estavam preocupados com o que a empresa lida com dados do usuário baseados nos EUA e possível manipulação do governo chinês.

A idéia de forçar o bytedance, seu proprietário chinês, a vender para um proprietário não chineso aprovado recebeu um muito apoio do Congresso bipartidário e foi assinado em lei por Joe Biden em abril passado.

O Lei Federal alvos “Aplicativos controlados por adversários estrangeiros” e menciona especificamente Tiktok e Bytedance. Essa definição significa que não mais de 20% da empresa pode pertencer a indivíduos ou empresas em um país listado como um “adversário estrangeiro” – um título que os EUA concederam à China.

A Suprema Corte dos EUA defende a proibição de Tiktok

A lei deu à empresa até 19 de janeiro de 2025, para vender seus negócios com sede nos EUA e foi confirmado pela Suprema Corte. O prazo foi um dia antes Donald Trump’s segunda inauguração.

O prazo de contagem regressiva de Tiktok

À medida que o prazo de janeiro se aproximava, o aplicativo foi desligado brevementemas voltou depois que Trump assinou uma ordem executiva Para dar mais tempo para negociações de venda. Não Retorne às lojas de aplicativos até fevereiro.

O novo prazo de venda é 5 de abril.

Até agora, a empresa ainda não mudou de mãos. As autoridades chinesas são publicamente contra uma venda e deixaram claro que o algoritmo proprietário da empresa é uma tecnologia que não pode deixar a China.

Trump recentemente provocou uma venda. Em março, o presidente disse aos repórteres que os EUA estavam negociando com compradores interessados.

“Estamos lidando com quatro grupos diferentes. E muitas pessoas querem, e depende de mim”, disse ele, sem dizer quem eram ou dando detalhes.

Mais recentemente, ele disse que um acordo seria anunciado antes do último prazo. Esta é uma enorme reversão para Trump, que estava disposto a fechar o Tiktok em 2020, mas foi bloqueado pelos tribunais federais.

Quem realmente é dono do Tiktok agora?

Tiktok é uma subsidiária da Bytedance privada. De acordo com os números publicados pela Tiktok, aproximadamente 60% da bytedance pertence aos investidores institucionais globais. Outros 20% pertencem ao fundador da empresa e 20% pelos funcionários da Bytedance.

Em um registro legal de 2020, o Departamento de Justiça dos EUA chamado Tiktok fundador Zhang Yiming um ‘bocal’ do Partido Comunista Chinês Imagem: Chinatopix/AP/Picture Alliance

Embora esses números não possam ser verificados, pois a empresa não é obrigada a divulgar relatórios oficiais, parece que grande parte da empresa já é de propriedade da China.

A empresa de comércio e tecnologia da Pensilvânia, Susquehanna International Group, é o maior investidor externo e agora possui 15% da empresa. Arthur Dantchik, um co-fundador da Susquehanna, está no conselho de bytedance de cinco membros.

Outros investidores externos atuais são a Sequoia Capital e o General Atlantic, ambos com sede nos EUA. William E. Ford, CEO da General Atlantic, também está no Conselho de Bytedance.

Quem está na fila para comprar Tiktok?

Os rumores voaram de possíveis pretendentes para assumir os negócios dos EUA da Tiktok.

O nome Steven Mnuchin, ex -secretário do Tesouro de Trump, continua aparecendo. Como secretário do Tesouro, ele era uma líder de torcida para uma venda de tiktok em 2020. Alguns sugeriram que o governo dos EUA pode assumir parte da empresa.

Outros investidores em potencial são a Microsoft, a startup de inteligência artificial Perplexity IA e os grupos liderados pelos bilionários empresários Frank McCourt ou Andreesen Horowitz.

A empresa de private equity Blackstone Group também foi mencionada. Seu CEO, Stephen Schwarzman, é um apoiante de Trump bem conectado e megadonor republicano.

Nós: O que os americanos pensam sobre a iminente proibição de tiktok?

Talvez o candidato mais provável a dirigir uma aquisição seja o Oracle. A empresa já está envolvida com a Tiktok e mostrou interesse na empresa durante o primeiro mandato de Trump.

Desde 2020, o Oracle mantém os dados do usuário dos EUA em servidores domésticos. Desde o início deste ano, o papel da empresa cresceu para incluir mais medidas de segurança de dados para garantir a conformidade com os regulamentos dos EUA.

O que Trump quer da China?

É difícil Coloque um preço no Tiktok Como existem muitos fatores e desconhecidos no momento, especialmente se o algoritmo do aplicativo não fizer parte da venda.

Mas qualquer um dos investidores atuais pode aumentar suas apostas ou trabalhar com outras pessoas para combinar sua influência adicionando capital novo. No final, porém, será uma questão de preço, pressão do governo dos EUA e aceitação chinesa do acordo.

O presidente disse negociações tarifárias Pode fazer parte do acordo. Trump já atingiu chinês importações com 20% de tarifas Além dos deveres existentes. Se a China deixar uma venda vá em frente, ele poderá reduzir tarifas ou retenha a implementação de mais altos.

Se uma venda não se concretizar em breve, Trump prometeu estender o prazo novamente. Caso contrário, a proibição poderia entrar em vigor e Tiktok poderia escurecer para milhões de usuários dos EUA.

Editado por: Uwe Hessler