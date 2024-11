Governo do Acre realiza cerimônia de certificação e aula inaugural para qualificação de servidores

Andressa Larissa



O governo do Acre, por meio da parceria entre a Secretaria de Estado de Administração (Sead) e o Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), realizou nesta terça-feira, 5, a cerimônia de certificação de 59 servidores públicos estaduais, celebrando a conclusão das primeiras turmas dos cursos de Assistente de Recursos Humanos, Operador de Computador, Patrimônio, Arquivo e Logística. O evento também marcou o início de novas turmas, que capacitarão mais 135 servidores nessas áreas.

A iniciativa integra o Projeto de Qualificação Profissional, por meio do Departamento de Capacitação e Formação da Sead (Decap), que busca fortalecer a gestão pública e desenvolver as habilidades dos servidores, em conformidade com o Plano de Governo e o Planejamento Estratégico da Sead e do Ieptec. O secretário de Administração, Paulo Roberto Correia, destacou em seu discurso que a capacitação reflete o compromisso do Estado com seus servidores e a valorização do serviço público.

“Estamos aqui não apenas para certificar 59 formandos, mas também para dar as boas-vindas a 135 novos servidores que iniciarão essa jornada de aprendizado. Esta é uma oportunidade valiosa, que abre portas para o conhecimento em áreas estratégicas da gestão pública. Os conhecimentos adquiridos beneficiarão tanto o desenvolvimento individual quanto a qualidade dos serviços públicos oferecidos à sociedade acreana”, afirma o secretário.

A servidora da Divisão de Arquivo da Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb), Diana Dantas, ressaltou a importância do Curso Básico de Arquivo em sua formação profissional, destacando como a parceria entre a Sead e o Ieptec proporcionou uma capacitação de alta qualidade. “O curso trouxe aprimoramento nos conceitos de gestão e preservação de documentos, tanto físicos quanto digitais. As aulas teóricas e práticas ampliaram nossa visão sobre o papel de um arquivo e sua gestão dentro das secretarias”, afirma.

Durante a cerimônia, foram entregues simbolicamente apostilas e camisetas a cinco alunos, representando cada um dos cursos básicos. O projeto visa qualificar 300 servidores estaduais, promovendo a formação em áreas fundamentais para a administração pública e refletindo o compromisso do governo do Acre com a valorização e capacitação de seus servidores.

“É sempre uma grande satisfação presenciar momentos como esse em que o Ieptec certifica servidores do Estado. Esse é o nosso papel na sociedade acreana, não só capacitar a população em geral, mas também aqueles que oferecem atendimentos diversos aos que buscam os serviços do governo do Acre”, disse o presidente do Ieptec, Alírio Wanderley.

Visualizações: 23