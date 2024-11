Governo do Estado capacita gestores da educação especial no Juruá

Aline Querolaine



O governo do Acre, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação (SEE), promoveu nesta quarta-feira, 6, no Núcleo da Secretaria de Educação em Cruzeiro do Sul, uma formação voltada aos profissionais da educação especial no Vale do Juruá, com o objetivo de preparar os gestores das escolas estaduais para as mudanças trazidas pela nova instrução normativa. Implementada em setembro, essa normativa busca aprimorar o atendimento de alunos com necessidades educacionais especiais, reforçando o compromisso com a inclusão e a qualidade de ensino.

Para a gestora Tátila Lopes a capacitação representa uma oportunidade valiosa para esclarecer as novas demandas da educação inclusiva. “É muito importante poder tirar nossas dúvidas e compartilhar nossos desafios diretamente com a equipe do governo. Esse diálogo nos ajuda a entender melhor o que é esperado de nós e como podemos adaptar nossa gestão para atender cada aluno de forma mais inclusiva e eficaz”, afirmou.

A capacitação teve como um dos pilares principais o esclarecimento de dúvidas e o diálogo aberto com os gestores das escolas. Ao longo do processo, os participantes foram orientados sobre os pontos de maior atenção e receberam suporte para adequar as práticas de gestão às novas diretrizes. O treinamento visa criar um espaço para que os gestores compartilhem suas experiências, exponham desafios e contribuam com sugestões que possam aperfeiçoar a política de educação especial.

A iniciativa destaca a importância do trabalho colaborativo entre governo e escolas para garantir que as mudanças no atendimento educacional inclusivo sejam compreendidas e aplicadas com eficácia.

“Com a escuta ativa dos gestores, a formação reforça o compromisso de construir uma rede de ensino preparada para atender a todos os alunos com equidade e qualidade”, esclareceu Adiani Peres, chefe do Departamento de Educação Especial da SEE.

