Governo e parceiros discutem estratégias para perfuração de novos poços no Juruá

Com o compromisso de garantir o acesso à água potável para a população, o governo do Estado, por meio do Serviço de Água e Esgoto do Acre (Saneacre), realizou na manhã desta quinta-feira, 3, na sede do Saneacre, em Cruzeiro do Sul, uma reunião estratégica para discutir novas perfurações de poços em Cruzeiro do Sul. O encontro contou com a presença de autoridades estaduais, representantes de órgãos parceiros e parlamentares que se uniram para viabilizar soluções efetivas para o abastecimento da região.

Entre as medidas anunciadas estão a construção de um poço artesiano no Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul. A iniciativa, além de beneficiar a comunidade local, reforçará as operações da corporação. “Esse poço será fundamental para nossa guarnição, garantindo água para o combate a pequenos incêndios e para outras necessidades operacionais”, pontuou o comandante, capitão Josadac Cavalcante.

O senador Márcio Bittar também reforçou o compromisso com a ampliação do abastecimento, anunciando a destinação de emendas parlamentares para fortalecer a rede de distribuição de água. “É essencial investirmos na infraestrutura hídrica para melhorar a qualidade de vida das pessoas e garantir que ninguém fique sem água”, afirmou o senador.

Outro ponto importante da reunião foi a parceria entre o Saneacre e a Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac), que viabilizará a perfuração de novos poços em comunidades rurais. A iniciativa busca atender localidades mais afastadas, onde o acesso à água ainda é um desafio.

O diretor-presidente do Saneacre, José Bestene, enfatizou o compromisso do governo em levar soluções concretas para o problema da escassez hídrica. “Estamos trabalhando para ampliar o abastecimento e garantir que cada cidadão do Juruá tenha acesso à água de qualidade. Essa parceria com a Funtac e o apoio dos parlamentares são essenciais para avançarmos com essa missão”, ressaltou.

A reunião reiterou o alinhamento entre governo e parceiros para garantir que o abastecimento de água no Juruá seja ampliado de forma estruturada e eficiente, atendendo às necessidades da população urbana e rural.

