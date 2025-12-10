Ufac entrega centrais de empresas juniores e esportes eletrônicos — Universidade Federal do Acre

ACRE
A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proex) da Ufac realizou a entrega da Central de Empresas Juniores e da Central E-Sports. A solenidade ocorreu nessa segunda-feira, 8, no Centro de Convivência, e marcou a ampliação de espaços destinados à inovação, ao empreendedorismo estudantil e às práticas de esportes eletrônicos na instituição.
“É uma alegria imensa começar a semana entregando uma estrutura pensada para quem é mais importante na nossa universidade: os nossos estudantes”, disse a reitora Guida Aquino. “Trabalhamos muito para que esses espaços existam e desejamos que eles sejam utilizados com seriedade, dedicação e compromisso com a formação de cada um.”
Os novos espaços integram um conjunto de ações financiadas com recursos de emenda parlamentar da deputada federal Socorro Neri (PP-AC), no valor de R$ 600 mil, destinados à expansão de projetos de extensão, cultura e inclusão universitária. O investimento permitiu a reestruturação do Laboratório de E-Esportes, com a aquisição de novos equipamentos para apoio às equipes e às atividades competitivas.
Socorro reafirmou o compromisso com ações que fortalecem a educação pública. “Apoiar iniciativas tão fundamentais e tão relevantes quanto as que estamos celebrando aqui é um compromisso com a educação pública. Investimentos como esse ampliam oportunidades, fortalecem a ciência e aproximam a universidade das pessoas.”
A Central de Empresas Juniores também foi estruturada para funcionar como ambiente de referência para diálogo, organização e desenvolvimento dessas empresas da universidade. O espaço permitirá maior integração entre elas, além de oferecer um ambiente adequado para atendimento a clientes e realização de reuniões. Em Cruzeiro do Sul, outra unidade também foi construída.
“É um sonho que se concretiza, porque foi sonhado a muitas mãos. Nosso agradecimento à deputada Socorro Neri pelo financiamento desse sonho, que vai impulsionar o empreendedorismo juvenil na Universidade Federal do Acre”, enfatizou o pró-reitor de Extensão e Cultura, Carlos Paulo de Moraes.
Representando os atletas da modalidade de esportes eletrônicos, Edinaldo Feitosa comentou o impacto do novo espaço para os estudantes. “Este espaço significa muito para nós. Ele simboliza a abertura de portas para outras modalidades. Há muitos atletas de alto nível na universidade que agora poderão acessar, treinar, competir e se desenvolver, tanto nos esportes tradicionais quanto nos eletrônicos. Além disso, há um valor social enorme: uma oportunidade que fortalece a comunidade e incentiva novos talentos.”
Também compuseram o dispositivo de honra a pró-reitora de Inovação e Tecnologia, Almecina Balbino Ferreira; a diretora de Arte, Cultura e Integração Comunitária, Lya Beiruth; o presidente do DCE, Rubisclei Júnior; o presidente da Liga das Atléticas, Max William da Silva Pedroza; e o secretário estadual de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanípal Barbary de Mesquita.
(Camila Barbosa, estagiária Ascom/Ufac)
A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proex) da Ufac realizou a inauguração do Estúdio de Artes Plásticas. O evento ocorreu nessa segunda-feira, 8, no andar superior da Biblioteca Central, campus-sede, e reuniu autoridades acadêmicas, representantes de coletivos culturais e estudantes. O espaço tem como objetivo ampliar atividades de formação artística, criação visual, oficinas e ações de extensão voltadas à comunidade universitária e à população.
“A universidade não existe sem aluno. É para os nossos alunos que trabalhamos. A arte e a cultura, com toda certeza, contribuirão para o crescimento intelectual dos nossos estudantes”, afirmou a reitora Guida Aquino.
A inauguração é resultado do projeto Studio Urbano Amazônia, viabilizado por emenda parlamentar da deputada federal Socorro Neri (PP-AC). “É uma alegria muito grande estar aqui, podendo participar deste momento e entregar algo tão importante para a cultura. Este espaço representa mais oportunidades, mais acesso e mais valorização da produção artística”, disse a deputada.
O pró-reitor de Extensão e Cultura, Carlos Paulo de Moraes, lembrou o caminho percorrido até a concretização do projeto. “Antes de darmos esse passo, eu me lembro do quanto era difícil encontrar um espaço adequado para guardar a produção dos alunos. Hoje, inauguramos o Estúdio de Artes Plásticas, um avanço que simboliza reconhecimento e incentivo ao trabalho artístico na universidade.”
A coordenadora do projeto Studio Urbano Amazônia, Fabiana Nogueira Chaves, destacou o impacto social previsto para o estúdio. “O que estamos conseguindo produzir aqui deve servir como base para algo muito maior: levar arte e democratização cultural às comunidades periféricas. Muitas crianças não têm acesso à arte, e queremos que elas possam enxergar nela uma possibilidade revolucionária, educativa e transformadora.”
Também compuseram o dispositivo de honra a pró-reitora de Inovação e Tecnologia, Almecina Balbino Ferreira; o diretor de Cultura e Arte do DCE, Luqueta; e o representante do coletivo Errantes, Diego Silva Fontenelle.
(Camila Barbosa, estagiária Ascom/Ufac)
O Colégio de Aplicação (CAp) e a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proex), da Ufac, realizaram a premiação de 2025 do projeto Leitores do Ano, contemplando 212 estudantes de diferentes níveis de ensino, que receberam certificados, kits com livros e itens de papelaria. A cerimônia, que ocorreu na sexta-feira, 5, no Teatro Universitário, campus-sede, reuniu alunos, familiares, servidores e parceiros, celebrando o hábito da leitura e reconhecendo o desempenho dos alunos.
Para o pró-reitor de Extensão e Cultura, Carlos Paula de Moraes, o evento reforça o papel transformador da leitura. “É um projeto que já vem sendo organizado há alguns anos e que envolve a família, os servidores e os alunos do CAp”, disse. “A leitura transforma vidas e devemos frisar o papel das bibliotecas. Um projeto como esse é fundamental para que nossas crianças e famílias valorizem a leitura e a formação crítica de qualidade.”
A bibliotecária Tábata Bonin, uma das idealizadoras da ação, relembrou a origem do projeto e o crescimento alcançado ao longo dos anos. “O Leitores do Ano surgiu em 2017, inspirado pela dedicação de uma ex-aluna do CAp que sempre se destacou pelo hábito intenso de leitura. Ela concluiu o ensino médio no ano passado e hoje cursa Medicina na Ufac. Na 1ª edição, premiamos apenas oito alunos, um gesto simbólico que se tornou a semente de tudo o que construímos depois.”
Ele também destacou que a organização do evento envolve trabalho contínuo, desde o atendimento diário na biblioteca até ações para atualização do acervo e articulação com editoras e empresas parceiras. “Nessa edição, contamos com a colaboração de 28 parceiros, entre editoras e empresas locais. No total, cerca de 500 livros foram entregues.”
A mesa de honra da solenidade contou com a presença da pró-reitora de Inovação e Tecnologia, Almecina Balbino; do diretor do CAp, Cleilton França; da vice-diretora, Alessandra Lima; da diretora da Biblioteca Central, Alanna Figueiredo; e dos técnico-administrativos da Biblioteca Escolar, Paulo Henrique e Vandercleuso Mendes Goes.
(Fhagner Soares, estagiário Ascom/Ufac)
