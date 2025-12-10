Proex da Ufac inaugura Estúdio de Artes plásticas no campus-sede — Universidade Federal do Acre

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proex) da Ufac realizou a inauguração do Estúdio de Artes Plásticas. O evento ocorreu nessa segunda-feira, 8, no andar superior da Biblioteca Central, campus-sede, e reuniu autoridades acadêmicas, representantes de coletivos culturais e estudantes. O espaço tem como objetivo ampliar atividades de formação artística, criação visual, oficinas e ações de extensão voltadas à comunidade universitária e à população.

“A universidade não existe sem aluno. É para os nossos alunos que trabalhamos. A arte e a cultura, com toda certeza, contribuirão para o crescimento intelectual dos nossos estudantes”, afirmou a reitora Guida Aquino.

A inauguração é resultado do projeto Studio Urbano Amazônia, viabilizado por emenda parlamentar da deputada federal Socorro Neri (PP-AC). “É uma alegria muito grande estar aqui, podendo participar deste momento e entregar algo tão importante para a cultura. Este espaço representa mais oportunidades, mais acesso e mais valorização da produção artística”, disse a deputada.

O pró-reitor de Extensão e Cultura, Carlos Paulo de Moraes, lembrou o caminho percorrido até a concretização do projeto. “Antes de darmos esse passo, eu me lembro do quanto era difícil encontrar um espaço adequado para guardar a produção dos alunos. Hoje, inauguramos o Estúdio de Artes Plásticas, um avanço que simboliza reconhecimento e incentivo ao trabalho artístico na universidade.”

A coordenadora do projeto Studio Urbano Amazônia, Fabiana Nogueira Chaves, destacou o impacto social previsto para o estúdio. “O que estamos conseguindo produzir aqui deve servir como base para algo muito maior: levar arte e democratização cultural às comunidades periféricas. Muitas crianças não têm acesso à arte, e queremos que elas possam enxergar nela uma possibilidade revolucionária, educativa e transformadora.”

Também compuseram o dispositivo de honra a pró-reitora de Inovação e Tecnologia, Almecina Balbino Ferreira; o diretor de Cultura e Arte do DCE, Luqueta; e o representante do coletivo Errantes, Diego Silva Fontenelle.

(Camila Barbosa, estagiária Ascom/Ufac)