Governo inicia mutirão de cirurgias oncológicas para combater câncer de pele e reduzir filas de espera

Ângela Rodrigues



A terceira edição do Programa Saúde na Floresta chegou à comunidade que reside na Unidade de Gestão Ambiental Integrada (Ugai) do Parque Estadual Chandless neste sábado, 7, com dezenas de atendimentos em saúde e sociais.

O Programa Saúde na Floresta é uma iniciativa do governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), em conjunto com as secretarias de Estado de Saúde (Sesacre), de Assistência Social e Direitos Humanos (Seasdh); Corpo de Bombeiros Militar do Estado Acre (CBMAC) e da Prefeitura de Manoel Urbano, por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

As equipes realizaram deslocamento por meio fluvial, partindo do rio Purus, na cidade de Manoel Urbano, distante cerca de 220 km de Rio Branco. A partir dali, o percurso foi de barco pelo rio Purus até o rio Chandless, na entrada da unidade de conservação.

Foram ofertados os seguintes serviços em saúde: consultas em clínica médica da família e ginecológica; realização de Preventivo do Câncer do Colo de Útero (PCCU), vacinação, testes rápidos, teste de glicemia, aferição de pressão, prescrição e entrega de medicações, atendimentos de enfermagem e farmacêutico e, ainda, serviços de assistência social com a doação de peças de roupas, por meio do Projeto Vestuário Social, uma iniciativa do Juntos Pelo Acre, em parceria com a Defesa Civil.

No total, foram realizados 279 atendimentos em saúde, sendo 26 mulheres, 18 homens e 14 crianças. Desse total, foram contabilizados 60 consultas médicas entre clínica geral, pediatria e ginecologia; 60 testes rápidos; 9 exames de PPCU’s; 22 vacinações; 60 atendimentos em enfermagem entre aferição de pressão arterial, peso e altura de crianças; entre outros atendimentos.

Além disso, foram entregues 286 peças de vestuários masculino e feminino doados pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), por meio do Projeto Vestuário Social, uma iniciativa do Juntos Pelo Acre, em parceria com a Defesa Civil.

O que eles disseram

“Muito importante para nós que mora aqui, né? fica mais fácil, porque é uma luta pra fazer uma consulta. A gente precisa mesmo dessa atenção. Estamos agradecendo a Deus porque chegaram aqui dentro, e as coisas estão melhorando para nós”, Francisca Vasquez, agricultora familiar no Chandless.

“Muito importante a gente vir aqui nessa região, onde tem um difícil acesso, especialmente para atendimentos em ginecologia. Muitas dessas mulheres nunca fizeram um preventivo, tem dificuldade de chegar até a cidade. Aqui, puderam ser examinadas, fazer o preventivo, identificar algumas doenças que muitas vezes nem sabem que têm e poder direcioná-las no cuidado, no preventivo, no planejamento familiar, no seu autocuidado, no seu autoexame”, destacou a médica ginecologista Elaine Leal.

“Tá sendo muito importante essa ação para nós aqui com o médico, ele me deu um grande apoio dizendo que agora eu vou ser operado. Graças a Deus, eu tenho muita esperança que agora vou fazer essa cirurgia. Toda a minha família está animado que eu vou ser operado”, comemorou o agricultor familiar, Jairo Marques Nunes.

“Estamos na terceira edição do Saúde na Floresta em parceria com a Sesacre, SEASDH, Corpo de Bombeiros e Prefeitura de Manoel Urbano, trazendo esses atendimentos tão necessários às famílias do Chandless. Com união podemos trazer melhorias à comunidade que tanto precisa e merece esse cuidado, esse olhar do poder público”, disse a secretária adjunta da Sema, Renata Souza.

Comunidade é beneficiada com kits de casa de farinha e equipamentos agrícolas

O governo do Acre, por meio da Sema, beneficiou ainda 23 famílias, do Parque Estadual Chandless, com a entrega de sete kits de casa de farinha, sete roçadeiras e equipamentos para fortalecimento da agricultura de subsistência, na sexta-feira, 6. O investimento de R$ 113 mil foi alocado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), por meio de emenda parlamentar da ex-deputada federal Dra. Vanda Milani e contou ainda com aporte do Programa e Áreas Protegidas da Amazônia (Arpa).

