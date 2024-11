Governo promove encontro de avaliação da participação do Acre na COP-29

Fernando Santtos



A delegação do governo do Acre, que participou da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima COP-29, realizada em Baku, no Azerbaijão, esteve reunida nesta segunda-feira, 25, na sala de situação da Casa Civil, para uma reunião de avaliação e balanço das ações levadas pelo Estado.

Durante o encontro, conduzido pelo secretário-adjunto da Casa Civil, Ítalo Medeiros, ele destacou que essa é uma reunião importante, para começar alinhar o que pode ser levado para outros eventos, inclusive para a COP-30, a ser realizada de 10 a 21 de novembro de 2025, em Belém (PA), no coração da Amazônia. “Também vamos prestar conta do trabalho do governo do Acre, mostrar os nossos resultados alcançados e o que ficou encaminhado”, disse Medeiros.

Novas parcerias do Acre com a Noruega, implantação do turismo regenerativo com a captação de emendas parlamentares, fortalecimento das políticas ambientais já implantadas no Acre em parceria com Instituto do Patrimônio da Amazônia (Ipam), Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e a criação de um comitê no Ministério dos Povos Indígenas para a COP-30 e prestação de contas dos recursos já executados está entre os resultados apresentados.

O secretário de Estado de Meio Ambiente, Leonardo Carvalho, destacou que o estado do Acre já é reconhecido como um dos estados que tem a melhor política pública de incentivo a serviços ambientais e isso se reforçou em Baku. “Buscamos novos recursos para o programa REM e também mostramos como temos enfrentado cheias recorrentes e secas. Passamos essa demanda para os países apoiadores e nossos projetos estão aptos a receber recursos. Fortalecemos contato com alguns investidores e em breve apresentaremos resultados na prática para a nossa população”, frisou.

Já a titular da Secretaria Extraordinária de Povos Indígenas (Sepi), Francisca Arara, elencou que o lançamento da Câmara Setorial dos Povos Indígenas no Consórcio da Amazônia Legal (CAL) e as ações feitas do Programa REM, com destaque para a importância dos agentes agroflorestais e etnoturismo acreano, despertaram interesse dos países financiadores.

“O Acre se tornou uma referência mundial em meio ambiente. Hoje nós temos políticas afirmativas que não violam o direito dos povos indígenas, não violam os nossos territórios, que é um programa, que é política pública, que pode captar novos recursos de fundos climáticos. Levamos nossos modelos de marcos, normas, princípios legais que nós temos, que são copiadas por outros países. Nós estamos aptos a receber qualquer recurso, qualquer fundo climático. Agora a gente está na fase de consulta com os povos indígenas para pensar futuramente a estratégia de repartição de benefícios”, disse.

Para a COP-30, Arara informou, ainda, que já estão sendo providenciadas as preparatórias com os povos indígenas, com as populações tradicionais e a equipe de servidores.

Estavam presentes o gestor da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete), Marcelo Messias; representantes do gabinete da vice-governadora Mailza Assis, que coordenou a comitiva; do Instituto de Mudanças Climáticas e da secretaria de Estado de Comunicação.

Visualizações: 15