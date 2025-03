Guerra da Rússia-Ucrânia: Lista de eventos-chave, dia 1.103 | Notícias da Guerra da Rússia-Ucrânia

O diretor Sean Baker recebe o Oscar pelo melhor filme, com a equipe “Anora” no Dolby Theatre em Hollywood, Los Angeles, 2 de março de 2025. Patrick T. Fallon/AFP

A maldição continua. Emilia Pérezo drama musical de Jacques Audiard, que narra a transição do gênero de um traficante de drogas mexicano, No domingo, 2 de março, em Los Angeles, foi embora, apenas com dois Oscarsnão ganhando o prêmio pelo melhor filme estrangeiro que escapou da França desde 1993 e IndochinaAssim, de Régis Wargnier.

O longa-metragem de Jacques Audiard, que teve treze indicações, um recorde de um filme não angulo-saxão, foi precedido nesta categoria pelo filme brasileiro Eu ainda estou láAssim, por Walter Salles. Ao contrário de Césars, Emilia Pérez Cole aqui com A controvérsia Ligado a tweets com uma conotação racista e islamofóbica de sua atriz principal, Karla Sofia Gascon, presente na cerimônia. No entanto, ele conseguiu ganhar os dois prêmios pelos quais recebeu o favorito: aqueles do melhor papel feminino, para Zoe Saldana, e a melhor música (Mal). Um consolo escasso em comparação com os meios iniciados por Netflix.

Outros franceses ganharam bem: Ron Dyens, co -produtor de Fluxo, o gato que não tinha mais medo da águade Gints Zilbalodis, que criou a surpresa com o prêmio para o melhor filme de animação, e Stéphanie Guillon, Pierre-Olivier Persin e Marilyne Scarselli premiados por seu trabalho de maquiagem e penteado para A substânciaOscar único venceu pelo filme Coralie Fargeat.

