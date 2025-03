O AFD está circulando como abutres. Mas em Berlim, encontrei um novo e jovem deixado subindo contra eles | Owen Jones

Owen Jones



CDemocracia doente ainda prevalece no Ocidente em uma década? Certamente foi uma pergunta pesando sobre as mentes das centenas de apoiadores de Linke em um antigo estúdio de cinema com vista para o aeroporto de Tempelhof de Berlim no fim de semana passado. Eles foram reunidos para ouvir o Resultados da eleição da Alemanha – e suas reações foram misturadas. A alternativa de extrema direita Für Deutschland (AFD) acabou de dobrar seu apoio nas eleições federais, garantindo um quinto da votação, mas Die Linke ficou no topo da capital, embora com 21% dos votos. Eles aplaudiram, abraçaram, beijaram e choraram.

Estávamos em Neukölln, um bairro diversificado do sudeste de Berlim, e o triunfante candidato era ferat koçakum carismático esquerdista curdo-alemão. Sua campanha de base bateu em todas as portas do distrito – não incomum no Reino Unido e nos EUA, mas uma novidade na Alemanha. “Por vários anos, a esquerda está em uma espécie de paralisia chocada sobre o que fazer com a direita”, explicou a ativista de 30 anos Isabelle: a campanha de base, ela acredita, trouxe a esquerda de sua bolha.

Alguns meses atrás, Die Linke parecia afundado, seu ex-co-líder Sahra Wagenknecht Dividindo -se para forjar uma nova aliança misturando economia de esquerda com conservadorismo social. Mas a aliança não conseguiu ganhar assentos. “Os jovens estão mais atraídos por conectar a economia de esquerda com anti -racismo e feminismo, e não colocá -los um contra o outro”, disse o colega ativista Johanna.

O apoio de Die Linke já foi concentrado em uma geração que cresceu na antiga Alemanha Oriental, atingida por Deindustrialização e nostalgia – Ostalgie – para a segurança do stalinismo. Mas, à medida que essa geração se afastou para a extrema direita, a juventude da Alemanha Ocidental mudou para a esquerda. O partido também prosperou com mulheres, com mais de um terceiro votando neles. Um quarto dos homens optou pela extrema direita.

Embora Koçak tenha invadido a vitória em Neukölln com 30%, seu humor é sombrio. “Os tempos sombrios estão sobre nós”, ele me diz em uma sala apertada longe da multidão, apontando para como “todo mundo estava falando sobre deportação e migração”. Quando pergunto por que o AFD aumentou de repente, sua resposta é clara: “Eles estão ganhando força em um ambiente social onde as pessoas não podem mais se dar ao luxo de viver”. Quando ele bateu nas portas, uma mulher apontou para sua única sacola de compras. Custou 50 euros, ela disse: Isso uma vez teria enchido duas sacolas.

A Alemanha foi uma vez Powerhouse da Europabeneficiando -se de um euro que tornou suas exportações para os países da zona do euro muito mais baratos que o antigo Deutschmark. Nos últimos três anos, a inflação como resultado do choque energético produzido pela invasão da Ucrânia pela Rússia atingiu os bolsos das pessoas. Mais da metade dos alemães dizem que se preocupam em aumentar os preços, o que significa que não podem pagar contas, subindo para 75% dos apoiadores da AFD.

Também existem questões de longo prazo. “Nos últimos 20 anos, nem o estadual nem o setor privado fizeram investimentos suficientes”, diz Carolina Ortega Guttack, economista do Thinktank Fiscalfuture. A “freio de dívida” – Introduzido em 2009 pelo então chanceler, Angela Merkel, para se comprometer a limitar os empréstimos – ajudou a deter o investimento. Em termos reais, a economia alemã é menor do que era cinco anos atrás. A Alemanha enxerga com descontentamento: 83% dos alemães Digamos que a situação econômica seja ruim – em comparação com 39% em 2022 – subindo para 96% com os eleitores da AFD.

Sem os migrantes preencher as vagas deixadas por um envelhecimento da população, sua economia provavelmente seria pior, mas, incentivada pelo AFD, políticos de diferentes sabores os fizeram de bom grado os bode expiatórios. Sob Merkel, a CDU de centro-direita trouxe mais de 1 milhão de refugiados: mas desde então desviou a migração. Algumas semanas atrás, a CDU – agora pronta para liderar o governo – aprovou um movimento parlamentar prendendo os requerentes de asilo com o apoio do AFD, violando o “firewall” contra a extrema direita que persistiu desde a Segunda Guerra Mundial.

Helena Marschall, uma jovem ativista que ajudou a organizar protestos contra a profanação do firewall, disse que todas as partes jogaram com fogo. “Meus planos de deportação são melhores do que seus planos de deportação” é como ela resume as campanhas das partes principais. Entre Europaessas partes tentaram neutralizar picos de extrema direita, invadindo sua retórica e políticas, apenas conseguindo legitimizá-las.

Aqui está o medo. A co-líder do AFD, Alice WeidelÓtimo modelo”. Orbán desmontou gradualmente a democracia, fraudando o jogo contra oponentes na política e na mídia. É um manual comparável à estratégia de Vladimir Putin na Rússia, uma autocracia repressiva que ainda permite os partidos da oposição pelo bem da aparência.

Em todo o oeste, o descontentamento econômico fundido com o bode expiatório anti-migrante impulsionou uma insurgência de extrema direita. No poder, é provável que todos adotem essa estratégia: veja como Donald Trump e Elon Musk estão vestindo a democracia dos EUA por atrito. O passado da Alemanha, você pensa, pode ajudar a imunizar o país dessa ameaça: mas o estigma desse pesadelo diminuiu com o tempo.

“Acho que nossa memória coletiva é muito curta”, alertou Jamil, um cidadão sírio-alemão de 31 anos que fugiu do regime de Bashar al-Assad e veio para a Alemanha em 2015 como refugiado. Então, ele e seus companheiros de chegada foram recebidos em estações de trem por voluntários que davam comida e doações. Desde então, o clima escureceu e, com uma nova grande coalizão de centro-direita e centro-esquerda para assumir o cargo, o AFD está circulando como abutres, esperando se deleitar com a desilusão por vir.